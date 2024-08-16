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Türkiye
AA 16.08.2024 06:25

İzmir açıklarında 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 16 düzensiz göçmen kurtarıldı, 52 düzensiz göçmen de yakalandı.

İzmir açıklarında 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye ekip gönderildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 16 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

16'sı çocuk 52 düzensiz göçmen yakalandı

Dikili ve Çeşme açıklarında da Sahil Güvenlik Radarı ve Sahil Güvenlik Gemisi tarafından lastik botlarda düzensiz göçmenlerin olduğu tespit edildi.

Ekiplerce, durdurulan lastik botlardaki 16'sı çocuk 52 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir açıklarında 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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İzmir Düzensiz Göçmenler
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