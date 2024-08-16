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Türkiye
AA 16.08.2024 00:41

Ankara'da atılan havai fişek yangına sebep oldu

Ankara'nın Mamak ilçesinde dağlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınırken 20 hektarlık alan zarar gördü.

Ankara'da atılan havai fişek yangına sebep oldu

Akşam saatlerinde Başak Mahallesi Hüseyin Gazi Türbesi yakınlarındaki dağlık alanda yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangında yaklaşık 20 hektar alan zarar gördü.

Yangının havai fişekten çıktığı tahmin ediliyor

Yangının çıktığı bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, gazetecilere, "Aldığımız bilgilere göre havai fişek atmışlar. Kişiler belirlenmiş güvenlik güçlerimizce. O havai fişeklerin düşmesiyle mevsim itibarıyla her taraf kuru, bu bölgede bu nedenle yangın başlamış" bilgisini verdi.

Yangından 20 hektarlık bir alanın etkilendiğini belirten Şahin, "Belli bir saatten sonra buranın kapatılması gerekiyor. Yol kenarlarına arabalarını çekiyorlar. Bu saatte piknik yapıyorlar, ateş yakıyorlar" dedi.

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