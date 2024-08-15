Açık 24.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 15.08.2024 23:09

Kontrollü yıkım sırasında 5 katlı bina yan yattı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde hasar gördüğü için kontrollü yıkımına başlanan 5 katlı bina yan yattı. Çevre binalardaki vatandaşlar tahliye edilirken ekipler binada inceleme başlattı.

Kent genelinde, 6 Şubat 2023'te meydana gelen afetin ardından ağır hasar alan ve mahkeme süreci tamamlanan binaların yıkımları sürüyor.

Numune Mahallesi'nde ağır hasar alan 5 katlı binanın yıkımı için polis güvenlik önlemi aldı, çevre binalardaki vatandaşları tahliye etti.

Ardından iş makineleriyle yıkımına başlanan bina yan yattı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yan yatan binanın bir kısmı, bitişikteki apartmanın balkonuna çarptı, fırlayan beton parçaları bir dairenin pencere camlarını kırdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bölgedeki elektrik ve doğalgazı keserken hasar alan binada inceleme başlatıldı.

Binanın yıkımı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ETİKETLER
Hatay Yangın
Sıradaki Haber
Kütahya'da alev alan tarihi bina küle döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:28
Adalet Bakanlığı: Suriye Aile Hukuku kitabının aile mahkemelerine gönderildiği iddiası asılsız
23:02
ABD'li oyuncu Matthew Perry'nin ölümüne ilişkin 2'si doktor 5 kişi suçlandı
23:00
Hizbullah, İsrail'in sınır hattındaki hedeflerine saldırılar düzenledi
22:55
Nijerya'da kolera salgınında ölenlerin sayısı 176'ya yükseldi
22:48
İsrail, UCM’nin Netanyahu hakkında yakalama kararı almasını önlemenin yollarını arıyor
22:39
Kütahya'da alev alan tarihi bina küle döndü
Depremden etkilenen tarihi Ceyhan Köprüsü'nün restorasyonu gelecek yıl bitecek
Depremden etkilenen tarihi Ceyhan Köprüsü'nün restorasyonu gelecek yıl bitecek
FOTO FOKUS
Kontrollü yıkım sırasında 5 katlı bina yan yattı
Kontrollü yıkım sırasında 5 katlı bina yan yattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ