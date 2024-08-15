5 ilde alevlerle mücadele sürüyor

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, ilçeye bağlı Büyükanafarta köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının fark edilmesinin ardından olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı.

Olay yerine 17 AAC 399 plakalı pikapla giderken bir otomobille çarpışmaları sonucu yaralanan 2 orman işçisi ise 112 Acil Sağlık ekiplerince Eceabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Dumandan etkilenen bazı orman işçileri de aynı hastanede tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri, yangınla mücadele eden işçilere su dağıttı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, yangın nedeniyle ziyaretlerle ilgili tedbir alındığı aktarıldı.

Açıklamada, "Eceabat ilçesi civarında devam eden orman yangını nedeniyle Tarihi Alan'ın Kuzey Hattı'na (Kabatepe Günübirlik Alanı, Batık Gemi, Mimoza, 57. Alay, Conbayırı) ikinci bir duyuruya kadar girişler durdurulmuştur" ifadesi kullanıldı.

[Fotoğraf: AA]

"Tahliyeyi gerektirecek bir durum yok"

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, orman teşkilatı başta olmak üzere tüm ekiplerin gayretle çalıştığını belirterek, "Orman yangınına 8 uçak, 12 helikopter ile havadan, 51 arazöz ve 780 personel ile karadan müdahale edilmektedir" bilgisini paylaştı.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise yangınla mücadeleye kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra çevre il ve ilçelerden araç ile personel desteğinin sağlandığı aktarıldı.

Açıklamada, yerleşim bölgelerinde, yangın nedeniyle tahliyeyi gerektirecek bir durum olmadığı duyuruldu.

Mezarlık da zarar gördü

Alevler, söndürme çalışmasına katılan bir ekibin arazözüne sıçradı. Kısa sürede aracı saran alevler, ekipler tarafından söndürüldü ancak arazöz kullanılamaz hale geldi.

Anzak Koyu bölgesinde bulunan yabancılara ait mezarlıklardan biri de yangından zarar gördü.

Hızla yayılan alevler, Arıburnu yolunun doğusunda, Walker's Sırtı'nın alt tarafında 1919 yılından sonra tekil mezarlarının taşınması ve çevredekilerin birleştirilmesiyle oluşturulan Canterbury Mezarlığı'na kadar ulaştı.

Orman yangını, Çanakkale Savaşları'nda harekat bölgesi olan alandaki mezarlık ve çevresindeki ağaçlardan bazılarında zarara yol açtı.

Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.

Bolu

Bolu'nun Göynük ilçesinde Bekirfakılar köyü mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bolu ve çevre illerden 7 helikopter, 32 arazöz, 66 araç/iş makinesi ve 358 personel sevk edildi.

Ekiplerin, yangını söndürmek için başlattığı çalışma sürüyor.

[Fotoğraf: AA]

"281 vatandaşımız tahliye edildi"

Öte yandan, yangın nedeniyle Yeniköy ile Bekirfakılar köyünde Ayvatlar Mahallesi ve Çaylak köyünde Seferler Mahallesi'nin tedbir amaçlı tahliyesine karar verildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise yangın bölgesinde söndürme çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtilerek, "Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın nedeniyle tedbir amaçlı 281 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Yangında herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Vali Kılıç bölgeye giderek incelemelerde bulundu

Bolu Valisi Erkan Kılıç, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Kılıç, yaptığı açıklamada, saat 12.30 sıralarında meydana gelen yangının çıkış nedeninin araştırılacağını söyledi.

Yangını söndürmek için tüm ekiplerin seferber olduğunu belirten Kılıç, şöyle devam etti:

"Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'nın da bilgisi var. Orman Genel Müdürümüzle de görüşüyoruz. Orman Bölge Müdürümüz ve ekipler burada. Hava desteği de istedik. Şu anda 6 helikopter, Sünnet Gölü'nden su alarak yangına müdahale ediyor. Yangını çevirmek için dozer ve iş makineleri bölgede, diğerleri de gelmek üzere. Su takviyeleri de yapılmış durumda. Tüm tedbirler alındı."

Kılıç, yangın alanına yakın yerleşim yerlerinin olduğunu aktararak, herhangi bir sorun yaşamamak için tahliye çalışması başlattıklarını kaydetti.

[Fotoğraf: AA]

Rüzgara göre yangının yönünün değişebildiğini dile getiren Kılıç, "Onun da takibini yapıyoruz. Şu an can ve mal anlamında bir kaybımız yok. Yerleşim yerleri konusunda bir hassasiyetimiz var, takip ediyoruz. Ekiplerimiz sahada. En kısa sürede yangını söndürmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kılıç, söndürme çalışmalarının sürdüğünü, rüzgarın yangına müdahaleyi zorlaştırdığını belirtti.

Bölgede 100 hektarlık bir alanın yangından etkilendiğine işaret eden Kılıç, "Bu artabilir. Uçak da istedik. Çanakkale ve ülkemizin farklı yerlerinde ciddi yangınlar var. Orman Bakanlığımız her tarafa yetişmeye çalışıyor. Bu konuda gayret içerisindeler. İmkan varsa gece müdahale konusunda etkili olacaksa hava aracımız varsa (gece görüşlü) onun da buraya gelmesini sağlamaya çalışırız" diye konuştu.

Aydın

Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Yazıkent Mahallesi Emenli mevkiindeki makilik ve zeytinlik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yangının yaklaşık 50 dönümlük alanda etkili olduğu öğrenildi.

Çorum

Çorum'un Dodurga ilçesi Alpagut köyü ile Gümüşkedi mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile ilçe belediyelerden itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çorum Valisi Zülkif Dağlı, bölgeden yoğun duman yükseldiğini belirterek, ekiplerin yangını bir an önce söndürmek için çabaladığını söyledi.

Manisa

Manisa'nın Gördes ilçesi Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün saat 14.34'te çıkan yangını havadan ve karadan kontrol altına alma çalışmaları sürerken, buradaki yangından uzakta farklı noktadaki Kayacık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda da yangın başladı.

Bunun üzerine bölgedeki ekiplere takviye yapıldı.

[Fotoğraf: AA]

Yangınlara, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 9 helikopter, 70 arazöz, 17 su ikmal aracı, 8 dozer ve 6 yer ekibi müdahale ediyor.

MSB 4 helikopter görevlendirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangınına müdahale için 4 helikopter görevlendirildiğini açıkladı:

"Orman Genel Müdürlüğünün talebi üzerine Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek üzere Kara Kuvvetlerimize ait 2 S-70 tipi helikopter ve 2 CH-47 tipi helikopter görevlendirildi."

İzmir

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü yangını söndürmek için bölgeye 13 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer ve 3 yer ekibi yönlendirdi.