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Gündem
AA 15.08.2024 19:05

Bakan Yumaklı: 3 gün ülkemizde adeta bir seferberlik ilan etmiş durumdayız

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı yarın, cumartesi ve pazar günlerinde şu ana kadar yaşananların çok üzerinde düşük nem, yüksek sıcaklık ve yüksek rüzgarın etkili olacağını belirterek valiliklere uyarı yazısı gönderildiğini açıkladı. Yumaklı, "Bu 3 gün ülkemizde adeta bir seferberlik ilan etmiş durumdayız" dedi.

Bakan Yumaklı: 3 gün ülkemizde adeta bir seferberlik ilan etmiş durumdayız
[Fotograf: AA]

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda devam eden orman yangınını söndürme çalışmasını helikopterle takip eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde oluşturulan Yangın Yönetim Merkezi'nde Çanakkale, Bolu ve Manisa'da devam eden yangınlar hakkında bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, bugün ülke genelinde 19'u orman, 23'ü kırsal alan olmak üzere 42 yangının çıktığını, Çanakkale Eceabat başta olmak üzere halihazırda "üst risk grubu" olarak tanımladıkları 3 yangının devam ettiğini söyledi.

Eceabat'taki yangının saat 09.51'de başladığını, ilk müdahalenin 3 dakika sonra yapıldığını anlatan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Çok şiddetli rüzgar nedeniyle -yaklaşık 45 kilometrenin üzerinde, tabii bu hissedilen, daha yüksekte daha da artıyor- maalesef yayıldı. Yangın yaklaşık 7 kilometrelik bir hat oluşturdu. Boşaltılan herhangi bir yerleşim yeri olmamakla beraber 57. Alay Şehitliği yanan alanın dışında kalıyor ancak tedbirimizi aldık, takibimizi de sürdürüyoruz. Güney hattı dediğimiz alanda herhangi bir problem yok. Yangın düz bir çizgi halinde başlangıç noktası ile denize kadar olan alanda devam ediyor. Yangına müdahaleye giderken bir ekibimiz maalesef kaza geçirdi ancak herhangi bir can kaybı yok, durumları iyi. Tedavilerinin ardından bu arkadaşlarımız bizim ısrarlarımıza rağmen tekrar görevlerinin başına döndüler."

Bolu'da 1 köy, Manisa'da 1 mahalle tahliye edildi

Yumaklı, Bolu'nun Göynük ilçesi Bekirfakılar köyünde saat 12.41'de kırsal alanda başlayan yangının ormana sıçradığını, ilk müdahalenin 12.56'da yapıldığını dile getirdi.

Nemin yüzde 20'lerde olması ve çok şiddetli rüzgar nedeniyle yangının yayıldığını aktaran Yumaklı, "Şu anda 3 köy risk altında. Herhangi bir gerekçe oluştuğunda boşaltılmak üzere tedbir alındı. Seferler adında bir köy ise boşaltıldı" dedi.

Manisa'nın Gördes ilçesinde dün saat 14.35'te çıkan ve ilk müdahalenin 14.45'te yapıldığı yangının da kırsal alanda başlayıp ormana sıçradığını kaydeden Yumaklı, sıcaklığın yüksek, nemin düşük olmasının alevlerin yayılmasında etkili olduğunu ifade etti.

Manisa'da Karayakuplar Mahallesi'nin tedbiren boşaltıldığını söyleyen Yumaklı, "Yangınların her 3'üne de 14 uçak, 31 helikopter, 265 kara aracımız ve 1413 personelimiz direkt müdahale ediyor. Bunun dışında valiliklerimiz başta olmak üzere tüm kamu kurumlarımız, yerel yönetimlerimiz araç ve personel desteği vermeye devam ediyorlar. Yangınları karadan ve havadan kontrol altına almak için çabalarımız sürüyor" dedi.

"3 gün ülkemizde adeta seferberlik ilan etmiş durumdayız"

Önümüzdeki 3 günün yangınlar konusunda riskli olduğunu vurgulayan Yumaklı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yarın, cumartesi günü ve pazar günü şu ana kadar yaşadıklarımızın çok daha üzerinde düşük nem, yüksek sıcaklık ve yüksek rüzgar olması söz konusu. Bu konuda bütün valiliklerimize tekraren bir ikaz yazısı gönderdik. Tabii meteorolojik verilerin anbean takibi onlar tarafından da yapılıyor ancak Çanakkale'den başlayarak Akdeniz'e kadar olan havzada bütün risk altındaki illerimizde vatandaşlarımızın yangına meydan verebilecek herhangi bir eylemden kaçınmasını özellikle rica ediyoruz. Bu 3 gün ülkemizde adeta bir seferberlik ilan etmiş durumdayız."

Yumaklı, Çanakkale'ye Bolu'ya ve Manisa'ya geçmiş olsun dileklerini ifade ederek devam eden çalışmalarla ilgili kamuoyuna bilgi vermeye devam edeceklerini söyledi.
 

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