Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölücü terör örgütüyle mücadelede tarihi kazanımlar elde ettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beytepe'deki Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde gerçekleştirilen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

"4 bin 117 evladımızı yeni görev yerlerine uğurluyoruz"

Jandarma Genel Komutanlığımız ile Sahil Güvenlik Komutanlığımızın bu gurur gününde sizinle olmanın bahtiyarlığı içindeyim. Vatanımızın dört bir yanında ve denizlerimizde görev yapan kahraman arkadaşlarımıza, vatanımızın bekası için tüm güvenlik güçlerimize buradan sevgilerimizi gönderiyorum. Öğrencilerimizin ve ailelerimizin sevinçlerine eşlik etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Eğitim hayatınız boyunca gerek mesleki olarak gerekse diğer hususlarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Bugün 774 erkek, 82 kadın, 12 misafir olmak üzere toplam 868 subay ile 3 bin 34 erkek, 215 kadın astsubay öğrencimizi akademimizden mezun etmenin gururunu yaşıyoruz. Böylece, farklı branş, uyruk ve rütbelerde toplam 4 bin 117 evladımızı yeni görev yerlerine uğurluyoruz. Bugüne kadar 4 bin 691 subay, 28 bin 878 astsubayımız jandarmaya, 391 subay, 1116 astsubayımız ise Sahil Güvenlik Teşkilatımıza katıldı. Dost ve müttefik ülkelerden gelen 75 uluslararası öğrencimiz, akademideki eğitimlerini başarıyla tamamlayarak ülkelerine döndü. Aynı zamanda ülkemizin fahri elçisi olan bu kardeşlerimizin eğitimleriyle temayüz ettiklerini ve çok iyi yerlere geldiklerini görüyoruz. Sizlerin de katılımıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatımızın daha da güçleneceğine inanıyorum. İnşallah her biriniz, bugün burada olduğu gibi ailenizin ve milletimizin iftihar kaynağı olmaya devam edeceksiniz

"Yükü, vebali, mesuliyeti ağır bir vatan görevinin neferlerisiniz"

Şunu hiçbir zaman unutmayın, omuzlarınızda, sizleri görünce ellerini semaya açan, dua eden, kalbi huzur dolan aziz milletimizin emaneti var. Omuzlarınızda, mazlum ve mahzun gönüllerin ağırlığı var. Omuzlarınızda şanlı bir tarihin, aydınlık bir geleceğin yükü var. Sıradan bir mesleğin değil, yükü ağır, vebali ağır, mesuliyeti ağır bir vatan görevinin neferlerisiniz. Her biriniz vatanı, milleti, bayrağı ve ezanı için gözünü kırpmayan kahraman bir milletin evlatlarısınız. Sizler, uğruna bin yıldır nice canlar verilen bu aziz vatanın, yıldızlaşan millet aşkının, destanlaşan devlet şuurunun asil temsilcilerisiniz. Her birinizi tebrik ediyorum. Tek tek alınlarınızdan öpüyorum. Rabb'ime bu ülkeye, bu millete, sizler gibi yüreği vatan aşkıyla dolu gençler verdiği için sonsuz hamdediyorum.

[Fotoğraf: AA]

"Vatandaşlarımızın canına, malına, huzuruna kast edenlere de kesinlikle müsaade etmeyiz"

Türkiye bugün tüm dünyada cesur ve vicdanlı bir duruş sergileyebiliyorsa bunun en önemli sebebi son 22 yılda güvenlik alanında yakaladığı başarılardır. 40 yıldır milletimizin başına bela edilen bölücü terör örgütüne karşı mücadelede tarihi kazanımlar elde ettik. Son olarak dün kırmızı kategorideki bir caniden de döktüğü bütün kanların hesabını sorduk. Bundan geriye gidiş kesinlikle söz konusu olmayacak. Terörü bir tehdit kaynağı olmaktan çıkana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Hukukun dışına çıkanın, kendini kamu otoritesinden üstün göreninde gözünün yaşına bakmayız. Vatandaşlarımızın canına, malına, huzuruna kast edenlere de kesinlikle müsaade etmeyiz. Mafyaymış, çeteymiş, insan kaçakçısıymış, teröristmiş, şehir eşkıyasıymış, bunların hiçbirine aman vermeyeceğiz. Suçun her çeşidi ile mücadelede çok önemli mesafe katettik. Devletin sahibi aziz milletimizin kendisidir. Bu mücadelede sizlere büyük sorumluluk düşüyor. İstikbalimize, kardeşliğimize pusu kuranlara sıra dağlar gibi karşı koyun. Vatanımızın güvenliğini emanet ettiğimiz hangi şart altında olursa olsun sorumluluklarınızı en güzel şekilde yapmanızı istiyorum. Her birinize güveniyorum. Bugün nasıl ailelerinizin ve komutanlarınızın yüzünü ağartıyorsanız, inşallah başarılarınızla da milletimizin güven kaynağı olacaksınız. Şunu hiçbir zaman unutmayalım; biz, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet aşkıyla geleceğe yürüyeceğiz. Gazi Mustafa Kemal'in o Çanakkale'de, Kocatepe'de, Mehmetimizle verdiği mücadelenin devamı inanıyorum ki sizler olacaksınız. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.