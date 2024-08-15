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Türkiye
AA 15.08.2024 19:34

Son 53 yılın en sıcak temmuz ayı yaşandı

Türkiye'de geçen ay, son 53 yılın en sıcak temmuz ayı olarak kayıtlara geçti. En yüksek sıcaklık 45,9 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesinde ölçüldü.

Son 53 yılın en sıcak temmuz ayı yaşandı
[Getty]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, temmuz ayı sıcaklık verilerine dair bilgileri paylaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre son 53 yılın en sıcak temmuz ayının yaşandığını bildiren Kurum, en yüksek sıcaklığın 45,9 dereceyle Cizre'de, en düşük sıcaklığın 5,2 dereceyle Erzurum'da tespit edildiğini kaydetti.

Kurum, pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların artmaya devam edeceğini bildirerek, vatandaşlardan daha tedbirli olmalarını rica etti.

 

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