Açık 28.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 15.08.2024 17:39

Manisa'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 21 gözaltı

Manisa'nın 6 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 21 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 21 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce Turgutlu, Alaşehir, Akhisar, Sarıgöl, Kırkağaç ve Soma ilçelerinde uyuşturucu ve kaçakçılığa yönelik çalışma yürütüldü.

Belirlenen adreslerdeki aramalarda 52 gram metamfetamin, 1 kilo 968 gram esrar ve 20 uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinde kullanılan diğer malzemeler, 123 elektronik sigara, yaklaşık 150 bin makaron, 340 kilogram kaçak tütün, 41 paket kaçak sigara, 23 kök kenevir ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 21 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

ETİKETLER
Kaçakçılık Manisa Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Depremden etkilenen tarihi köprünün restorasyonu gelecek yıl bitecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:30
Altun: Türkiye, Filistin'in haklı davasını kararlılıkla desteklemeye devam edecektir
20:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölücü terör örgütüne mücadelede tarihi başarılar elde ettik
20:01
Maymun çiçeği virüsü Avrupa’ya sıçradı: İlk vaka doğrulandı
19:45
Türkiye ile Irak, Ortak Güvenlik Koordinasyon Merkezi ile Ortak Eğitim ve İşbirliği Merkezi kuracak
19:42
Bursa'da 6 katlı binanın çatısında yangın
19:36
Son 53 yılın en sıcak temmuz ayı yaşandı
Depremden etkilenen tarihi Ceyhan Köprüsü'nün restorasyonu gelecek yıl bitecek
Depremden etkilenen tarihi Ceyhan Köprüsü'nün restorasyonu gelecek yıl bitecek
FOTO FOKUS
NASA astronotundan Ay'ın batışı
NASA astronotundan Ay'ın batışı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ