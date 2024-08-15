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Türkiye
İHA 15.08.2024 16:14

Mangal ateşine dezenfektan döktüler, hastanelik oldular

İstanbul’da mangal ateşini harlamak için ateşin üzerine dezenfektan döken çift, hastanelik oldu. İkisi ağır yaralanırken şans eseri çocukları zarar görmedi.

Mangal ateşine dezenfektan döktüler, hastanelik oldular

Olay, 10 Temmuz’da Başakşehir’de meydana geldi. S. T. ve İ. T. çifti, mangal yapmaya karar verdiklerinde ateşi hızlandırmak için dezenfektan kullandı. Ancak ikinci kez dezenfektan dökmeye çalışan İ. T., sıçrayan alevlerle eşi S. T.’yi yaktı.

O anları hastanede anlatan S. T., “Eşim ateşi harlamak için dezenfektan döktü. Bir anda alevler üstüme sıçradı. Eşim yardıma geldiğinde o da yandı” dedi.

Yüzde 40 yanık oluştu

Polis ve sağlık ekiplerinin olay yerine hızla müdahale etmesiyle, çiftin üzerindeki alevler söndürüldü ve ambulansla hastaneye kaldırıldılar. Kadının vücudunda yüzde 40, eşinin vücudunda ise yüzde 15 oranında yanık oluştu. Kadın, 3 hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra normal odaya alındı, eşi ise tedavi sürecini tamamlayarak taburcu oldu.

Mangal ateşine dezenfektan döktüler, hastanelik oldular

"Mangal yakarken yanıcı kimyasalların kullanılması riskli"

Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Turan, mangal yaparken yanıcı kimyasalların kullanılmasının büyük risk taşıdığını belirterek, her hafta benzer kazalarla karşılaştıklarını ifade etti.

Prof. Dr. Turan, “Yanıcı maddeler bir anda patlayabilir. Ateşi hızlandırmak için kimyasal kullanımı dikkatlice yapılmalıdır. Güneş ışığında kolonya ve dezenfektan gibi maddelerin patlama riski yüksektir. Bu tür kazalarda hemen su ile bölgeye müdahale edilip sağlık kuruluşuna müracaat edilmelidir" dedi.

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