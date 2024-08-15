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Türkiye
AA 15.08.2024 16:10

Kocaeli'de 1,8 milyon lira değerinde kaçak malzeme ele geçirildi

Darıca ve İzmit ilçelerindeki iş yerlerine düzenlenen operasyonda, 1 milyon 800 bin lira değerinde kaçak malzemeye el konuldu, 2 şüpheli yakalandı.

Kocaeli'de 1,8 milyon lira değerinde kaçak malzeme ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Darıca ve İzmit ilçelerinde 2 iş yerine operasyon düzenlendi.

İş yerlerinde yapılan aramada, piyasa değeri 1 milyon 800 bin lira olan 33 kol saati, 59 güneş gözlüğü, 155 parfüm, 58 elektronik sigara, 400 elektronik sigara filtresi, 41 bin 50 makaron (filtreli sigara kağıdı), 200 paket gümrük kaçağı sigara, 104 kilogram kıyılmış tütün, 35 paket kaçak nargile tütünü ve 47 sahte bandrol ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaçakçılık Kocaeli Makaron Sigara
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