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Türkiye
AA 16.08.2024 06:52

Tokat'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Tokat'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir yolcu otobüsü, D-100 kara yolu Hacıpazar köyü yakınlarında  bir otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrildikten sonra alev alan otomobilin sürücüsü ile aynı araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan otomobilin sürücüsü ile bir kişi müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otobüsteki yolculardan biri gazetecilere, kazanın ardından araçtan inerek otomobildekileri kurtarmaya yardımcı olduğunu ifade ederek, "Biz yaralıları yolun kenarına aldıktan sonra araçta patlama oldu." diye konuştu.

Tokat'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

Bu arada kaza anı otobüste bulunan güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde otobüsün D-100 kara yolunda kavşağa geldiği sırada otomobille çarpıştığı görülüyor.

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