Abdullah Güler: Türkiye bir hukuk devletidir, kişiye göre değişmez

Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun, Anayasa Mahkemesinin Can Atalay kararına ilişkin genel görüşme önergesinin ön görüşmesini yapmak üzere olağanüstü toplanmasına ilişkin şunları kaydetti;

Anayasanın 148. maddesi, Anayasa Mahkemesi kanunlarının, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün anayasaya şekli ve esas bakımlarından uygun olup olmadığını denetler ve bireysel başvuruda kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamaz. Bireysel başvuruya ilişkin usul ve esaslar kanunda düzenlenir.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: (TBMM'de Can Atalay oturumu) Olağanüstü toplantı yeter sayısı sağlanırsa Meclis'e gireceğiz. https://t.co/3tqZ6nOufQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 16, 2024

Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapıldı. Hak ihlali kararı verdi. Ne yapması gerekiyor? Hemen şunu yapması gerekiyor; 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi kuruluş ve yargılama usulleri kanunu gereğince 50. madde. Diyor ki; bölümler esasen kararları gerekçeleriyle birlikte ilgililere bireysel başvuru yapan ilgililere ve Adalet Bakanlığı'na tebliğ edilir ve mahkeme internet sayfasında yayınlanır. Tespit edilen ihlal bir mahkeme kararından kaynaklanmışsa ihlal ve sonuçların ortadan kaldırmak için yeniden yargılama yapmak üzere dosya ilgili mahkemeye gönderilir. Yani Anayasa Mahkemesi'nin anayasa 148, 6616, 6216 sayılı yasanın 50. maddesi gereğince ilgili mahkemeye ve Adalet Bakanlığı'na bildirmekten başka bir şey var mı? Türkiye Büyük Millet Meclisi bu bu yöntemde bir yerde duruyor mu? Yok.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti anayasamızın 2. maddesinde belirttiğimiz üzere bir hukuk devletidir. Hukuk kuralları şahsa göre, kişiye göre, zümreye göre değişmez. Geçmişteki uygulamalarımız tatbikatımız belli. Bizim mevcut bu durum içerisinde ortada anayasamızın 154. maddesi kapsam içerisinde somut denetimiyle beraber yeniden mahkeme tarafından verilmiş bir karar istinaf ve Yargıtay süreciyle kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmü var. Bu mahkumiyet hükmü ilgili somut norm denetimine tabi mahkemelerce kaldırılmadan yeni bir hüküm tesis edilmeden siz burada Anayasa Mahkemesi'ni sadece karar verilmesinde yer olmadığına şeklindeki bir hükmü ifade eden bir kararla hiçbir işlem tesis edemezsiniz. Dolayısıyla kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi hukuk zemininde, hukuk kuralları içerisinde bu işlemlerin yapılması için değerli.

Biz Meclis'te olağanüstü toplantıda toplantı yeter sayısı sağlanırsa gireceğiz. Orada yine bu beyanlarımızı, bu açıklamalarımızı Genel Kurul'da da söyleyeceğiz. Dolayısıyla farklı bir beklenti içerisinde sanki Anayasa Mahkemesi yerel mahkemenin veya Yargıtay yerine geçerek hükmü kaldırmış veya değiştirmiş veya yeni bir tespitte bulunmuş gibi bir durum yok.