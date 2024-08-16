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TRT Haber 16.08.2024 12:03

Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor. Yıllık enflasyonun ağustosta da belirgin şekilde gerilemesini ve yılın kalan döneminde düşüşe devam etmesini bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından enflasyon beklentilerine ilişkin bir açıklama yaptı. 

Bakan Şimşek, 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinin 10 aydır iyileştiğine işaret etti:

"Temmuzda geçici etkiler kaynaklı yüksek gerçekleşen aylık enflasyon yıl sonu beklentisinde sınırlı artışa yol açsa da 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 28,7’ye gerilerken, 24 ay sonrası yüzde 19,3 oldu.

Yıllık enflasyonun ağustosta da belirgin şekilde gerilemesini ve yılın kalan döneminde düşüşe devam etmesini bekliyoruz. "

 

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Enflasyon Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
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