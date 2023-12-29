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Gündem
AA 29.12.2023 06:39

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde eğitim görecek subay ile astsubay alımı yapılacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde eğitim-öğretim görecek 438 subay ile 2 bin 490 astsubay alımı yapılacak. Başvurular 14 Ocak'a kadar gerçekleştirilecek.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde eğitim görecek subay ile astsubay alımı yapılacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlara göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının subay ihtiyacına yönelik 438 askeri personel alınacak. Bunlardan 25'i muvazzaf, 383'ü sözleşmeli jandarma subayı (erkek/kadın), 30'u sözleşmeli sahil güvenlik subayı (erkek/kadın) olacak.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının astsubay ihtiyacına yönelik de 2 bin 490 askeri personel alımı yapılacak. Bunlardan da 12'si muvazzaf, 2 bin 368'i sözleşmeli jandarma astsubayı (erkek/kadın), 110'u sözleşmeli sahil güvenlik astsubayı (erkek/kadın) olacak.

Başvuru şartları ve aranan niteliklere ilişkin bilgiler "www.jandarma.gov.tr" adresindeki başvuru kılavuzunda yer alacak.

Adaylar başvurularını 14 Ocak'a kadar "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

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