Açık 7.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 28.12.2023 19:46

Bakanlar Özhaseki ve Ersoy, Hatay'da koordinasyon toplantısına katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay'da il genel koordinasyon toplantısına katıldı.

Bakanlar Özhaseki ve Ersoy, Hatay'da koordinasyon toplantısına katıldı
[Fotograf: AA]

Bakanlar Özhaseki ve Ersoy, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda, Vali Mustafa Masatlı, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları, depremzede vatandaşlar ve diğer ilgililerle basına kapalı toplantıda bir araya geldi.

Toplantının bir bölümüne katılan Bakan Ersoy, daha sonra kentte incelemede bulunmak üzere buradan ayrıldı.

Bakan Özhaseki ve diğer ilgililerin katılımıyla toplantı bir süre daha sürdü.

Toplantının ardından Özhaseki de çeşitli incelemelerde bulunmak üzere şehir merkezine hareket etti.

ETİKETLER
Mehmet Özhaseki Mehmet Nuri Ersoy
Sıradaki Haber
Hakan Fidan'dan Yaşar Güler'e taziye ziyareti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:58
Sıvı betonu dökerek ilerleyen kamyon trafikten men edildi
19:11
Hatay'da 2 bina tedbiren boşaltıldı
18:25
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:24
Müzeye dönüştürülen tarihi deniz feneri ziyaretçilerini bekliyor
19:27
Bakan Tekin, özel eğitim anaokulu açılışına katıldı
17:44
Etil Alkol Takip Sistemi 2025'ün ilk çeyreğinde devreye alınacak
Van-Bahçesaray kara yolunda düşen çığlar temizleniyor
Van-Bahçesaray kara yolunda düşen çığlar temizleniyor
FOTO FOKUS
Terör örgütü PKK'nın HDK dosyasına TRT Haber ulaştı
Terör örgütü PKK'nın HDK dosyasına TRT Haber ulaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ