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Gündem
TRT Haber 28.12.2023 17:16

Hakan Fidan'dan Yaşar Güler'e taziye ziyareti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerler için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e taziye ziyareti yaptı.

Hakan Fidan'dan Yaşar Güler'e taziye ziyareti

PKK terör örgütü ilk olarak 22 Aralık’ta Hakurk bölgesindeki Sur Tepe bölgesine sızma düzenlemiş, çıkan ilk çatışma esnasında 6 asker şehit olmuştu. Ertesi gün ise Metina bölgesindeki sızma girişiminde çıkan çatışmada 6 mehmetçik şehit olmuştu. Her iki çatışmada 13 personel yaralandı.

Bakan Fidan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki şehit olan askerler için Bakan Güler’e taziye ziyaretinde bulundu.

 

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Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan Milli Savunma Bakanlığı Yaşar Güler
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