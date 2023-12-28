Hakan Fidan'dan Yaşar Güler'e taziye ziyareti

PKK terör örgütü ilk olarak 22 Aralık’ta Hakurk bölgesindeki Sur Tepe bölgesine sızma düzenlemiş, çıkan ilk çatışma esnasında 6 asker şehit olmuştu. Ertesi gün ise Metina bölgesindeki sızma girişiminde çıkan çatışmada 6 mehmetçik şehit olmuştu. Her iki çatışmada 13 personel yaralandı.
Bakan Fidan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki şehit olan askerler için Bakan Güler’e taziye ziyaretinde bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki şehitlerimiz dolayısıyla Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’e taziye ziyaretinde bulundu.#MillîSavunmaBakanlığı #YaşarGüler pic.twitter.com/9d3ceRctJI— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 28, 2023