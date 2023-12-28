Anka-3 gökyüzüyle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Anka-3'ün bugün ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini belirtti.

Erdoğan, "İnşallah uçağımız, sahip olduğu gelişmiş teknolojilerle, tasarımıyla ve özellikleriyle ülkemizin savunmasına çok güçlü bir katkı sağlayacak" dedi.

1200 kilogram faydalı yük

Anka-3, "uçan kanat" yapısı sayesinde düşük radar görünürlüğü, yüksek hız, yüksek taşıma kapasitesi gibi birçok avantaja sahip.

40 bin feet irtifaya, 0,7 mach azami hıza, 1200 kilogram faydalı yükse ve 10 saat uçuş süresine sahip Anka-3, keşif gözetleme ve istihbarat, farklı hava-yer mühimmatları ile taarruz, hava-hava mühimmatları ile düşman helikopter, pervaneli uçak, İHA'larına angaje olarak av taraması, düşman RF yayımı yapan radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme, hava ve karada dost kuvvetlere himaye, sinyal ve haberleşme istihbaratı, elektronik harp ve diğer dost unsurlarla beraber operasyon ve haberleşme yeteneklerine sahip.