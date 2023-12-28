Terör örgütü PKK'nın HDK dosyasına TRT Haber ulaştı

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) 15 Ekim 2011 yılında Ankara'da kuruldu. Amacı sol örgütleri ve marjinal grupları PKK içinde toplamak.

HDK'yı, istihbarat ve emniyet güçleri yakın takibe aldı. Örgüt mensupları tek tek tespit edildi, operasyonlar düzenlendi, 36 örgüt şüphelisi yakalandı.

İstanbul Beyoğlu’ndaki sözde merkez binasına baskın yapıldı. Örgüt yapılanması deşifre edildi. Örgüte ait bir çok detay gün yüzüne çıktı. İddianamede yer alan o detaylara TRT haber ekibi ulaştı.

Sebahat Tuncel'den talimat: Maaşımızın yüzde 10’unu aktaracağız

Baskında bir çok yazılı ve dijital materyal ele geçirildi. Dokümanlarda HDP'li siyasetçilerin HDK adına aldıkları sözde kararları içeren tutanaklar ortaya çıktı.

Tutanaklarda Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP'li milletvekili Sebahat Tuncel'in ifadeleri dikkat çekti.

"Bizim en çok reklamımızı yapan komisyon ve meclislerimizdi. Bunları merkezi ve yerelde güçlendirmek gerekiyor. Henüz mali komisyon kurulamadı, en çok paraya ihtiyaç olduğu zamanda kimse para toplama işinde pek yer almak istemiyor. Vekiller olarak bizler aylık gelirimizin yüzde 10’unu aktaracağız.

Merkezi bir büro tutacağız. Yerellerde de kendimize ait mekanları hedefliyoruz. İstanbul merkez ve yirmi bölgemizde lokalizasyonlarımızın olmasını hedefliyoruz. Ya demokratik yolla Kürt sorunu çözülecek, ya despotik yol, ya iç savaş."

2014 yılında HDP'nin çağrısı ile 6-7 ekim olayları başladı. Terör örgütü YPG/PKK yandaşları, doğuda 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde barikatlar kurdu, yolları kesti.

Demirtaş'tan yine kaos çağrısı

2 polis memuru şehit oldu 35 sivil ise hayatını kaybetti. Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tıpkı 6-7 ekim olayları öncesinde olduğu gibi HDK'nın sokağa inmesi gerektiği konusunda telkinlerde bulunduğu da tutanaklarda yer aldı.

"HDP sizden farklı bir parti değil. Biz HDK'dan verim almak istiyoruz. Karar, katılım, denetleme mekanizmalarında sizden faydalanmak istiyoruz. HDK denen meclis yapılanması havada kalınca, HDK örgütlenemeyince, sokağa, mahalleye inemeyince, biz yukarıdan siyaset üreten, mahalleye inemeyen bir parti olarak kaldık. Kongre; meclisleri olan, birbirleriyle ilişki kurmuş bir öz yönetimdir."

PKK terör örgütünün sivil kanadı olan HDK'nın yapılanmasına yönelik dava Tekirdağ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

Haber: Hilal Yıldırım

Kamera: Sabri Karagöz