Puslu 3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 29.12.2023 00:14

Çalışan emeklilere 5 bin lira ödemeleri bugün yapılacak

Çalışan emeklilere 5 bin liralık destek ödemesi bugün banka hesaplarına yatırılacak.

Çalışan emeklilere 5 bin lira ödemeleri bugün yapılacak

Çalışan emeklilere 5 bin lira destek verilmesini öngören düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat ışıkhan sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Çalışan emeklilerin 5 bin lira tutarındaki ödemelerinin 29 Aralık Cuma günü banka hesaplarına yatırılacağını belirtti.

Işıkhan, "Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Destekten, daha önce kapsam dışı kalan çalışan emeklilerin tamamı faydalanabilecek. Destek ödemesi tek seferlik verilecek. Miktarın toplam tutarının 23 milyar liranın üzerinde olacağı belirtiliyor.

ETİKETLER
Destek Ödemesi Emekli
Sıradaki Haber
Bakanlar Özhaseki ve Ersoy, Hatay'da koordinasyon toplantısına katıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:40
İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarına karşı Tel Aviv'de "barış" çağrısıyla gösteri düzenlendi
00:31
İsrail ordusu: Lübnan'dan İsrail'e 50'den fazla roket fırlatıldı
00:29
Hollanda Kara Kuvvetleri Komutanı: Rusya ile savaşa hazırlıklı olmalıyız
00:27
Fransa açıklarında yangın çıkan gemideki 20 Türk denizci tahliye edildi
00:25
AB, Ukrayna'ya mali yardım için oybirliği gerektirmeyecek plan üzerinde çalışıyor
00:21
New York'ta kefenli bebek maketi taşıyan binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü
New York'ta kefenli bebek maketi taşıyan binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü
New York'ta kefenli bebek maketi taşıyan binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdü
FOTO FOKUS
Son 1 ayda 14 ilde 24 sis kazası oldu
Son 1 ayda 14 ilde 24 sis kazası oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ