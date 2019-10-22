İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. ABD ile Güvenli Bölge anlaşmasını değerlendiren Akşener, "Daha önce de ifade ettiğimiz gibi iş artık hükümette. Ordumuz görevini layıkıyla yerine getirdi. Meseleyi diplomasinin becerisine devretti. Umarım sahada kazandığımızı masada kaybetmeyiz." dedi.

"Olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz"

Bu yüzden bugünkü görüşme dahil atılan her adımı devlet ve diplomasi birikimi yüksek bir ekiple takip ettiklerini belirten Akşener, "Ordumuzun caydırıcı gücü devreye sokularak muhatapların masaya oturtulmasını olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber