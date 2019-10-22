Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin sorumlusu oldukları tespit edilen 60 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Başsavcılığın talimatı ile Konya merkezli 27 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 21 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi. Gözaltına alınan şüphelilerin Konya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünde adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Diğer şüpheliler hakkında ise arama, el koyma ve yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber