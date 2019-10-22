Valilikten yapılan açıklamada, HDP'li Erciş Belediye Başkanı Çetin'in, Van 4 ve 5. Ağır Ceza Mahkemesinde "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından yargılandığı anımsatıldı.

Çetin hakkında ayrıca Van ve Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan soruşturma sürecinin devam ettiği vurgulanan açıklamada, Çetin'in ilçedeki soruşturma kapsamında gözaltında bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, hakkında devam eden adli işlem süreçleri ve Erciş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2019/1319 sayılı soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınmış olması göz önünde bulundurularak Anayasanın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddelerine istinaden Bakanlığımızın 21 Ekim 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış; Belediye Kanununun 45'inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanunu'nun 46'ncı maddesi kapsamında Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu Erciş Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

Nuri Mehmetbeyoğlu kimdir?

Nuri Mehmetbeyoğlu, 1977 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü'nü tamamladıktan sonra Sheffield University Management English Pre-MBA ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Kamu Yönetimi Bölümü'nde Yüksek Lisans yaptı.

94. Dönem Kaymakamlık Kursu'nu başarı ile tamamlayan Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, Kırklareli ilinde kaymakam adaylığını tamamladı. Daha sonra Ordu ili Aybastı ilçesi ve Çankırı ili Yapraklı ilçesinde kaymakam vekilliği yaptı.

2010 yılında Düzce ili Yığılca ilçesi, 2012 yılında Malatya ili Pütürge ilçesi ve 2014 yılında Diyarbakır ili Lice ilçesinde kaymakamlık yaptı. Aynı yıl Van Vali Yardımcılığına atandı. Burada bir süre görev yaptıktan sonra 2015 yılında İstanbul Vali Yardımcılığına atandı.

2016 ve 2018 yılları arasında Ankara Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü görevini yaptıktan sonra 1 Eylül 2018 tarihli Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Erciş Kaymakamı olarak atandı. Nuri Mehmetbeyoğlu evli ve iki çocuk babasıdır.

Kaynak: AA