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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidecek22 Ekim 2019 Salı 00:34 - Son Güncelleme 22 Ekim 2019 Salı 00:45
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine bugün Rusya'ya günübirlik çalışma ziyaretinde bulunacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yarın Soçi'de bir araya gelecek ve muhatabıyla heyetler arası görüşmelere başkanlık edecek.
Temaslarda Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin ele alınması, Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.
Kaynak: AA
Etiketler: recep tayyip erdoğan vladimir putin rusya suriye