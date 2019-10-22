Türkiye'nin, terör örgütü PKK/YPG ile mücadele için başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonuç verdi. Türkiye - Suriye sınırındaki terör tehdidi ortadan kalkıyor. Terörden arındırılan sınır hattında oluşturulacak güvenli bölgeye, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar yerleştirilecek.

Çekilme sürecinde terör örgütü, Türk Ordusunun anbean takibinde. Harekata ara verildi ama teröristlerin nerede olduğu nokta nokta izleniyor.

PKK/YPG'ye verilen sürenin dolmasına saatler kaldı. Çekilme sürecinde terör örgütü mutabakata aykırı şekilde hem askerleri, hem de sivilleri hedef aldı. Yapılan her ihlale ait detaylarsa, anlık olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne iletildi. Öte yandan 63 ülkeden 77 Askeri Ataşe, Barış Pınarı Harekatı ve son durum hakkında Milli Savunma Bakanlığına davet edilerek bilgilendirildi.

9 Ekim'den güvenli bölge mutabakatına...

9 Ekim'de başlayan Barış Pınarı Harekatı'na, 9 günün ardından geçtiğimiz perşembe günü ara verildi. Harekatın başladığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu.

765 terörist etkisiz hale getirildi

Türk savaş uçakları Fırat'ın doğusunda yer alan ve yaklaşık 30 kilometre derinlikteki terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki hedefleri harekatın ilk saatlerinde yerle bir etti. Harekatın başlangıcından sadece 6 saat sonra büyük bir başarı gösteren Mehmetçik kara harekatını başlattı. Tel Abyad ve Rasulayn'a 4 koldan giriş yapıldı. Stratejik öneme sahip M4 Karayolu'nda kontrol sağlandı. 9 günlük harekatta toplam 765 terörist etkisiz hale getirilirken, terör örgütünün zorla silah altına aldığı 600 terörist firar etti, teslim olan terörist sayısı ise 40'ı geçti. Suriye Milli Ordusu ve Mehmetçik harekatta 111 yerleşim yeri ile 1500 kilometrekarelik alanı kontrol altına aldı.

Harekatın ilk hedefine ulaşıldı

Mehmetçiğin sahadaki başarısı, masaya da yansıdı. ABD Başkanı Trump'ın Ankara'ya gönderdiği heyetle yapılan görüşmelerden mutabakat çıktı. Terör örgütü PKK/YPG'nin güvenli bölgenin dışına çıkarılması başta olmak üzere Türkiye'nin şartları kabul edildi. Buna göre, terör örgütünün 120 saatte mutabakat gereği güvenli bölgenin dışına çıkması kararlaştırıldı. Bu kapsamda şimdiye kadar bölgeden 125 araç çıkış yaptı.

Suriyeliler topraklarına dönecek

Türkiye, Güvenli Bölge'de de Cerablus ve Afrin'deki modeli uygulayacak. İlçe merkezleri ve köyler kurulacak. Bölge imar faaliyetleri ile kalkındırılacak. Savaştan dolayı yerinden edilmiş Suriyeliler topraklarına dönecek. Maliyetin uluslararası bir fondan karşılanması planlanıyor.

12 gözlem noktası kurulacak

Fırat'ın doğusuna kurulacak 12 gözlem noktası için hazırlıklar başladı. Bu noktalara yerleştirilecek beton kulübeler, bölgeye doğru yola çıktı. Gözlem noktalarıyla,, bölgedeki hem askeri hem de sivil güvenliğin kontrol altında tutulması hedefleniyor. Gözlem noktaları geleneksel askeri üslerden daha küçük. Amaçları, çatışma bölgelerinde sivillerin emniyetinin sağlanması, askeri hareketliliğin gözlenmesi, terör yapılarının yakından takip edilmesi. Gözlem noktalarının belirlenmesinde dikkate alınan belli faktörler var. Özellikle lojistik ve ikmal yollarının güvenliğinin sağlanabileceği alanlar seçiliyor.

120 saatlik süreçte PKK/YPG'li teröristlerce 36 taciz/ihlal gerçekleştirildi

ABD ile 17 Ekim'de yapılan Güvenli Bölge Mutabakatı'na rağmen PKK/YPG'li teröristlerce 36 taciz/ihlal gerçekleştirildi. Fırat'ın doğusunda Tel-Abyad bölgesinde gerçekleştirilen keşif gözetleme görevi esnasında PKK/YPG'li teröristlerce açılan tanksavar ve hafif silah ateşi sonucu bir askerin şehit oldu, bir asker de yaralandı. Saldırıya meşru müdafaa kapsamında karşılık verildi. Milli Savunma Bakanlığından taciz ve ihlal saldırılarına ilişkin yapılan açıklamada, "ABD ile 17 Ekim 2019 tarihinde yapılan Güvenli Bölge Mutabakatı'na rağmen PKK/YPG'li teröristler tarafından 20 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir. Mutabakata aykırı tüm bu eylemlere rağmen dün çoğu ambulanstan oluşan 39 araçlık bir konvoyun Resulayn'a emniyetle giriş ve çıkışı sağlanmış, yaralıların ve bazı kişilerin bölgeden emniyetle tahliyesi gerçekleşmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Çekilme olmazsa operasyon tekrar başlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, harekata verilen aranın ardından yaptığı açıklamalarda, "Şu anda 13 maddelik ortak bildirinin 120 saatlik bir süreci var. Buna uyulduğu takdirde ne ala, uyulmadığı takdirde 120 saat bittiği anda biz tekrar Barış Pınarı Harekatı'nı bırakılan yerden aynen devam ettiririz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ABD ile 17 Ekim'de yaptığı Güvenli Bölge Mutabakatı kapsamında teröristlerin bölgeden çıkması için tanınan sürenin dolmasına saatler kaldı. Türkiye bu süre sonunda operasyon bölgesinde halen teröristlerin çıkmadığını tespit ederse Barış Pınarı Harekatı kaldığı yerden aynı kararlılıkla devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan günübirlik Rusya ziyareti

120 saatlik sürenin büyük bir kısmı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün günübirlik bir Rusya ziyareti gerçekleştirecek.

İstanbul Kongre Merkezi'nde "Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" ana temasıyla düzenlenen TRT World Forum'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile süreci ele alıp atılması gereken adımları atacaklarını söyledi.

Kaynak: TRT Haber