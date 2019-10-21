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MSB'den askeri ataşelere bilgilendirme21 Ekim 2019 Pazartesi 21:06 - Son Güncelleme 21 Ekim 2019 Pazartesi 21:18
Milli Savunma Bakanlığınca, Ankara'da görevli 63 ülkeden 77 askeri ataşe, Barış Pınarı Harekatı ve mevcut durum hakkında bilgilendirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ankara'da görevli 63 ülkeden 77 askeri ataşenin davet edilerek, Barış Pınarı Harekatı ve mevcut durum hakkında bilgilendirildiği bildirildi.
Kaynak: AA
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