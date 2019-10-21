"Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar" TRT World Forumda tüm boyutlarıyla ele alındı.

Forumun dünyanın 4 bir yanından önemli katılımcıları vardı. O isimlerden biri de NATO Genel Sekreter Yardımcısı Tacan İldem'di. İldem, Türkiye'nin NATO içindeki yerini anlattı.

İldem, "Türkiye NATO için de çok önemli bir müttefik. Hem ortak savunmaya hem NATO'nun misyon ve operasyonlarına öteden beri çok önemli katkılarda bulunuyor. Ama NATO da Türkiye'ye destek veriyor. Dolayısıyla Türkiye'nin NATO'ya, NATO'nun Türkiye'ye ihtiyacı var." dedi.

Bir dönem Türkiye'de de görev yapan ABD'li eski Büyükelçi Matthew Bryza, Barış Pınarı Harekatı'na değindi. Türkiye'nin harekat ile NATO normlarının dışına çıktığı algısının yersiz olduğunu söyledi. Terör örgütü tarafından yayılan kara propaganda gündemindeydi.

Bryza, "Çok fazla NATO müttefiki şu anki dezenformasyona inanıyor ve bu noktada Türkiye'nin Suriye'de yaptıklarını "olduğu gibi" algılamıyorlar. Sanıyorlar ki Türkiye'nin amacı, burada çok daha büyük bir proje, Kürtlere saldırmak. Ancak bu doğru değil." değerlendirmesinde bulundu.

Forumun önemli konuklarından biri de Hudson Enstitüsü'nün Ortadoğu Uzmanı Michael Doran'dı. Doran, ABD'nin PKK/PYD ile birlikte hareket etmesine yönelik politikanın Obama döneminde uygulanmaya başlandığına dikkat çekti. Bunu, "hata" olarak niteledi.

Doran, "Bence bu bir hataydı. 11 Eylül'den beri ABD devlet olarak stratejik düşünmeyi bıraktı. Burada büyük stratejiler yerine küçük ölçekli terörle mücadele yaklaşımları elde etmeye başladı. Farklı ülkelerle ilişkilerini de bir kenara bıraktı. Eski modelde çok daha başarılıydık ve Türkiye ile ilişkilerimiz çok daha iyiydi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber