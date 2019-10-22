Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya’ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı’nda açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Terör koridoruna izin vermeyeceğimizi belirtmiştik"

9 Ekim'de başlatmış olduğumuz Barış Pınarı Harekatı ile Suriye'de bir terör koridoruna izin vermeyeceğimizi daha önce ortaya koymuştuk.

"Şimdiye kadar 2 bin 200 kilometrekarelik alan teröristlerden arındırıldı"

32 kilometre derinliğinde 444 kilometre Irak sınırından Cerablusa olan bu bölgede tamamiyle bu bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesidir. Şimdiye kadar 2 bin 200 kilometrekarelik alan teröristlerden arındırılmış, 160 yerleşim biriminde kontrol sağlanmıştır.

"775 terörist etkisiz hale getirildi"

9 Ekim'den bu yana 775 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 7 kahraman askerimiz, 79 Suriye Milli Ordusu mensubu kardeşimiz ve 20 sivil vatandaşımız terör örgütünün saldırılarında şehit olmuştur.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 9 Ekim'den bu yana 775 terörist etkisiz hale getirildi. Şimdiye kadar 2 bin 200 kilometrekarelik alan teröristlerden temizlendi.https://t.co/lrvsmwwH9h pic.twitter.com/yWkJKQOS84 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 22, 2019

"Teröristler çıkmazsa harekatımızı kaldığı yerden çok daha büyük bir kararlılıkla devam edecek"

Bu gece saat 22 itibarıyla süre bitiyor. İlgili birimlerimiz süreci çok yakından takip ediliyor. Amerika'nın ülkemize verdiği sözler tutulmazsa, harekatımızı kaldığı yerden bu sefer çok daha büyük bir kararlılıkla devam ettireceğiz.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD ile varılan mutabakata göre bölgedeki tüm teröristlerin çıkması için bugün son gün. ABD, sözlerini tutmazsa harekatımızı kararlılıkla devam ettireceğiz. https://t.co/lrvsmwwH9h pic.twitter.com/WU6AqrIN6m — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 22, 2019

"Türkiye 8 yıldır taşıdığı yükü daha fazla taşıyamaz"

Harekatın amacı Suriyeli kardeşlerimizin evlerine dönmesi için ortam hazırlamaktır. Güvenli bölgeye 2 milyon kişinin dönmesi için çalışacağız. Türkiye 8 yıldır taşıdığı yükü daha fazla taşıyamaz.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güvenli bölgeye 2 milyon kişinin dönmesi için çalışacağız. Türkiye 8 yıldır taşıdığı bu yükü daha fazla taşıyamaz.https://t.co/lrvsmwwH9h pic.twitter.com/iG3ceCZ0HK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 22, 2019

"Türkiye ve Rusya, terörün her türlüsü ile mücadele noktasında hemfikir"

Türkiye ve Rusya, terörün her türlüsü ile mücadele noktasında hemfikirdir. Putin ile başta Fırat'ın doğusu olmak üzere Suriye'nin kuzeyindeki güncel durumu istişare edeceğiz. Rejim unsurlarının bulunduğu alanlardaki PKK/PYD/YPG mevcudiyetinin sonlandırılması için atılacak adımları görüşeceğiz. Suriye'nin geleceğinde PKK/YPG gibi terör örgütleri yoktur.

"Macron bu tür şeyleri daha çok teröristlerle görüşüyor"

Macron'dan şahsıma gelmiş böyle bir teklif yok. Macron bu tür şeyleri daha çok teröristlerle görüşüyor. Teröristlerin ona yaptığı teklifi dolaylı yoldan bize ulaştırma yolunu seçmiştir. Sürecin muhattabı Fransa değil. Kendine bir şeyler çıkarmanın gayreti içerisinde.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Macron'dan şahsıma gelmiş bir teklif yok. Macron daha çok teröristlerle görüşüyor. Teröristlerin ona yaptığı teklifi dolaylı yoldan bize aktarma yolunu seçmiştir.https://t.co/lrvsmwwH9h pic.twitter.com/Qjlm9LTa5W — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 22, 2019

"Hani sizin insanlığınız?"

Şu anda biz 8 yıldır Suriye'den kaçmak zorunda kalan bu mültecileri ülkemizde ağırlıyoruz. 40 milyar doların üzerinde harcama yaptık. AB verdiği sözü zaten tutmadı. Şu ana kadar uluslararası STK'lar aracılığıyla 3 milyar euro gibi bir rakam verildi. Aynı anda 4 milyon mülteciyi misafir eden bir ülke yok. Hani sizin insanlığınız? Bu iş lafla olmuyor.

"Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz "

Terör devletinin kurulmasına Türkiye olarak biz müsaade mi edelim, Suriye'nin bölünmesine müsaade mi edelim? Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyoruz ama diğerlerinin böyle bir durumu yok. Kararlılığımızı aynı şekilde sürdüreceğiz.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de bir terör devleti kurulmasına biz müsaade mi edelim? Suriye'nin bölünmesine biz müsaade mi edelim? Biz Suriye'nin toprak bütünlüğüne taraftarız.https://t.co/lrvsmwwH9h pic.twitter.com/btbony3NA3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 22, 2019

"700-800 çekilme söz konusu"

700-800 çekilme söz konusu, 1200-1300 kadarının da süratle çıkmaya devam ettiği, onların da çıkacağı söyleniyor. Bunların izini sürüyoruz.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda çekilme devam ediyor. 700-800 kadar bir çekilme söz konusu.https://t.co/lrvsmwwH9h pic.twitter.com/aggn5rEAcr — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 22, 2019

"Rusya'nın mutabakatımızla ilgili yapmış olduğu açıklamalar olumlu"

Rusya'nın mutabakatımızla ilgili yapmış olduğu açıklamalar olumlu. Sayın Putin'le ayrıca bunu masaya yatıracağız. Bu süreçte en batıdan en doğuya doğru bu bölgede Rusya ve rejimin ortaklaşa attığı bazı adımlar var. Bunları da masaya yatırmak süretiyle görüşmemizi sürdüreceğiz.

"İran'dan bazı çatlak sesler geliyor"

İran'dan gelen bazı açıklamalar bende ciddi manada üzüntüye sebep olmuştur. İran aslında kısa süreli bir 15-20 yıl öncesine varıncaya kadar nükleer başlıklı silahlar konusunda Erdoğan'ın İran'la ilgili takındığı tavırları tüm dünya bilir. Biz bütün bu tavrı her şeye rağmen yaptık ama İran'dan maalsefe bazı çatlak sesler çıkıyor. Sayın Ruhani'den değil. Başta Sayın Ruhani bunları susturması gerekiyor. Biz şu anda Soçi mutabakatının taraf ülkesiyiz. Biz bu süreci o zaman nasıl yürüteceğiz. Astana sürecinden başlayan ve Soçi mutabakatı ile devam eden bu süreçte birbirine bu şekilde ihanet eder mi? Bu yapılan yanlıştır. Kendilerini ciddi manada kınıyorum.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'dan gelen bazı açıklamalar bende ciddi manada üzüntüye sebep olmuştur. Ruhani'den değil ama İran'dan bazı çatlak sesler çıkıyor.https://t.co/lrvsmwwH9h pic.twitter.com/XEvBxzgoqH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 22, 2019

Avrupalı liderler ile görüşme

(Macron, Merkel ve Johnson ile görüşme) Sayın Boris Johnson ile bir görüşmemiz oldu. Görüşme teklifini bize iletti. Böyle bir görüşme yapılabilir ama benim şöyle bir şartım var. Bu görüşme İstanbul'da, Şanlıurfa veya Gaziantep'te olabilir dedim. Alternatif istiyorsanız, 3-4 Aralık tarihlerinde NATO liderler zirvesinin öncesinde veya sonrasında bu toplantıyı yapabiliriz dedik.

Kaynak: TRT Haber