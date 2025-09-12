Açık 23.2ºC Ankara
TRT Haber 12.09.2025 09:55

İşte Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi'yle ilgili merak edilenler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Katılım Tasarruf Finansman'ın 81 ilde faizsiz ev, iş yeri ve araç satın almayı sağlayacak sistemiyle ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.

Bakanı Kurum, Emlak Katılım Tasarruf Finansman'ın 81 ilde faizsiz ev, iş yeri ve araç satın almayı sağlayacak sistemiyle ilgili merak edilen sorulara NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında yanıt verdi:

"1- Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi nedir?

Katılımcıların bir araya gelerek Emlak Katılım güvencesi altında bütçelerine uygun taksitlerle tasarruf sağladıkları, belirli bir birikimin ardından kalan finansmanın faizsiz karşılandığı bu sistemde ev, araç ya da çatılı iş yeri sahibi olunur.

2- Sistem nasıl işler?

Finansman tutarı ve bütçeye uygun aylık taksit miktarı belirlenir. Katılımcılar sisteme sadece organizasyon ücreti adıyla katılım bedeli ödeyerek dahil olur. Katılımcılar, teslimat tarihi geldiğinde kredi çekmeden, faiz ödemeden ev, araç ya da çatılı iş yeri sahibi olur.

3- Emlak Katılım Tasarruf Finansman ile nasıl ev, çatılı iş yeri ya da araç sahibi olurum?

'Müşteri Bazlı Tasarruf Finansman Modeli' ile ev, araç veya çatılı iş yerinin teslimat tarihini müşterinin belirlediği, faizsiz bir finansman çözümü sunulur. 'Çekilişli Tasarruf Finansman Modeli' ile ise katılımcılar, belirlenen taksitlerle birikim yaparken her ay noter huzurunda düzenli olarak yapılan çekilişlerle teslimatını alır.

4- Banka kredisinden farkı nedir?

Faiz ya da vade farkı gibi yöntemler bu modelde uygulanmaz. Tutarı belirlenen ev, araç ve çatılı iş yeri alımı için anapara üzerinden taksitlerle ödeme imkanı sunulur. Peşinatlı ve peşinatsız seçeneklerle katılımcılar kira öder gibi ev sahibi olabilir.

5- Türkiye’nin 81 ilinde faydalanma imkanı var mı, başvurular nasıl yapılır?

Evet, dileyen herkes tüm Emlak Katılım şubelerinden sisteme dahil olabilir.

6- Sistem ikinci el otomobili de kapsıyor mu?

Sıfır veya ikinci el otomobil sahibi olma imkanı sağlanır.

7- Çatılı iş yeri finansmanı nasıl sağlanır?

Çatılı iş yerinin finansman tahsisi, plan türüne göre ya önceden belirlenir ya da noter huzurunda yapılan çekilişle gerçekleştirilir.

8- Ev ya da iş yeri sahipleri de faydalanabilir mi?

Evet. Ev, araç veya çatılı iş yeri sahibi olanlar da sisteme dahil olabilir.

9- En fazla kaç takside kadar imkan sunulur?

Konut ve çatılı iş yeri sözleşmeleri için 120 ay, taşıt sözleşmeleri için 60 ay kuralı vardır. Ancak bu kural toplam sözleşme süresi için değil sadece finansman süresi içindir.

10- Yaş ve gelir sınırı var mı?

18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sisteme dahil olabilir. Herhangi bir gelir sınırı yoktur."

