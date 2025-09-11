Açık 19.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 11.09.2025 22:55

İletişim Başkanlığı "ormanların imara açılacağı" iddiasını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan "Ormanlar imara açılıyor. Yangınlar bitti, sıra otellerde" ve "İktidar, Antalya Kalesi'ni de satılığa çıkarttı" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı "ormanların imara açılacağı" iddiasını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) NSosyal hesabından bazı basın organlarında ve sosyal medya mecralarındaki iddialara ilişkin yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm yatırımlarına tahsis edilen alanların orman vasfını yitirmiş kamu taşınmazları olduğu, yanan orman alanlarının imara açılmasının kesinlikle söz konusu olmadığı belirtildi.

Açıklamada, Anayasa'nın 169. maddesi uyarınca, yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirildiği ve 6831 sayılı Orman Kanunu'na göre de yanan alanların orman sınırları dışına çıkarılmasının mümkün olmadığı kaydedildi.

İletişim Başkanlığı "ormanların imara açılacağı" iddiasını yalanladı

"Surların satılması söz konusu değildir"

Ayrıca DMM tarafından Antalya Kaleiçi'nde yer alan tarihi kale burcunun satılığa çıkarıldığı iddialarının da doğru olmadığı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Kültürel varlık içeren alanlarda, koruma kurullarının onayı olmadan herhangi bir yapılaşmaya veya satışa izin verilmesi mümkün değildir. Yapılan tahsisler ise kültürel mirasın korunması, sürdürülebilir turizm ve kamu yararı esasları çerçevesinde yürütülmektedir. Tüm bu işlemler, ilgili kurumların denetiminde planlı turizm politikaları çerçevesinde hayata geçirilmektedir. Habere konu olan alan ise 20 yıldır konaklama tesisi olarak işlev görmektedir. Alanın tahsis süresi dolması nedeniyle yeniden tahsis ilanı verilmiştir. Yeni bir alanın tahsise çıkılması ya da surların satılması söz konusu değildir."

DMM, kamuoyunun resmi açıklamaları dikkate almasını, dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemesini rica etti.

ETİKETLER
İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Antalya
Sıradaki Haber
Filistin Büyükelçisi Mustafa: Türkiye'nin İsrail'e ticaret yasağını takdirle karşılıyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:36
İşgalci İsrail, Batı Şeria'da yüzlerce Filistinliyi alıkoydu
23:22
Fransa, Polonya'daki NATO hava savunmasını güçlendirmek için Rafale savaş uçağı gönderiyor
23:20
Ankara'da bozuk et ve tavuk tespit edilen 3 işletmenin faaliyeti durduruldu
22:12
Terkos Barajı'nda suyun rengi yeşile döndü
21:56
Bilecik'te Hamsu Köprüsü trafiğe kapatıldı
22:52
BM Güvenlik Konseyi üyeleri, İsrail'in adını vermeden Doha'daki saldırıyı kınadı
Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2025 Tatbikatı Sadrazamköy’de icra edildi
Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2025 Tatbikatı Sadrazamköy’de icra edildi
FOTO FOKUS
Sessiz depresyon: Sosyal medyada mutlu, içeride yalnız
Sessiz depresyon: Sosyal medyada mutlu, içeride yalnız
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ