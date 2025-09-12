Bahçeli: Terörsüz Türkiye'ye Meclis'in yüksek bir katkısı var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye için yapılan komisyon çalışmalarını değerlendirdi.

"Meclis'in yüksek bir katkısı var" diyen Bahçeli, sivil toplum kuruluşlarının katılımının ve siyasi parti temsilcilerinin bulunmasının çok önemli olduğunu vurguladı.

"Bunlar devlet politikası olarak işi çok kararlı ve tutarlı şekilde sonuçlandırmak için atılmış sağlıklı adımlardır" dedi.

Bir gazeteye açıklamalarda bulunan Devlet Bahçeli, CHP'nin mahkeme kararlarına tepki göstermesini de eleştirdi.

"Mahkeme kararını tanımıyoruz diye bir olay olmaz. Mahkeme bir karar verdiyse onu tanıyıp kararın gereğini yapmaya çalışmaları gerekiyor" ifadesini kullandı.

CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin iptalini de değerlendiren MHP Genel Başkanı, "Bu durum CHP'nin kendi iç meselesidir. Kendi içerisinde bu durumu aşacağını düşünüyorum"dedi.