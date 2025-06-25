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Gündem
AA 25.06.2025 16:15

İstanbul'da yarın 798 konut ve iş yeri hak sahiplerine teslim edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca İstanbul Güngören'de yapımı tamamlanan 768'i konut, 30'u iş yeri olmak üzere 798 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edilecek.

İstanbul'da yarın 798 konut ve iş yeri hak sahiplerine teslim edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, "1930 Konut Anahtar Teslimi, Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni"ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı bekleniyor.

Yarın yapılacak törende, yapımı tamamlanan 768'i konut, 30'u iş yeri olmak üzere 798 bağımsız bölüm hak sahiplerine verilecek.

Törende, 1077'si konut, 55'i iş yeri olmak üzere toplam 1132 bağımsız bölümün de temeli atılacak.

Öte yandan yarın, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapımı tamamlanan Güngören Millet Bahçesi'nin de açılışı gerçekleştirilecek.

Yaklaşık 35 bin 655 metrekare alanda projelendirilen millet bahçesi, bölge sakinlerine yeşil ve sosyal donatı alanları sunacak.

Millet bahçesinde çocuk oyun alanları, tematik bahçeler, spor sahaları, etkinlik alanları, yürüyüş ve bisiklet yolu, balo salonu, millet kıraathanesi, 144 araçlık otopark, ibadethane ve büfe bulunuyor.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Konut
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