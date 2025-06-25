Yeni Ankara Adalet Sarayı'nın 2027'de hizmete açılması planlanıyor

Adalet Bakanı Tunç, beraberinde Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse, Ankara 1 No'lu Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, Ankara 2 No'lu Barosu Başkanı Gökhan Ağdemir ve bakanlık bürokratlarıyla birlikte inşaatı devam eden yeni Ankara Adalet Sarayı'nda incelemelerde bulundu.

Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Tunç, adliye inşaatının temelinin 2023'te atıldığını anımsatarak, "İnşallah 2027'nin adli yılıyla beraber hizmete açılması planlanıyor. 2026'nın sonu gibi inşaatın bitimi ve hazırlıklarla beraber 2027'nin adli yılında yargı hizmetleri Ankara'da daha kaliteli bir mekanda görülmüş olacak." ifadelerini kullandı.

Ankara'daki adliye hizmetlerinin birbirine uzak 6 farklı noktada verildiğini anlatan Tunç, bunu tek çatı altında birleştirmenin adalet hizmetleri için büyük avantaj olacağını söyledi.

İnşaat sahasında 2 bin 255 kişinin çalışmaya devam ettiğini, Türkiye'nin en büyük inşaat şantiyelerinden birinde olduklarını dile getiren Tunç, "Yüzde 30 seviyesine yaklaşmış ama bundan sonraki süreçte daha da hızlanacağını tahmin ediyoruz." bilgisini paylaştı.

Tunç, yeni adliyede 745 bin 900 metrekare kapalı alanda hukuk, ceza ve icra daireleri ile başsavcılık bölümlerinin ayrı ayrı bloklardan oluşacağını belirterek, her bir binanın "bir il adliye binası büyüklüğünde" olacağını dile getirdi.

"Yeşil bina" özelliğine sahip olacak yeni adliyede yenilenebilir enerjinin kullanılacağını belirten Tunç, özellikle doğal aydınlatmaya dikkat edilerek bir proje hazırlandığını, projenin Ankara'ya değer katacağını ifade etti.

"588 duruşma salonu olacak"

Yeni adliyede 1537 hakim ve Cumhuriyet savcısının görev yapacağını belirten Tunç, şöyle devam etti:

"588 duruşma salonu olacak. Yani şu andaki Ankara'daki adliyelerimizdeki duruşma salonu sayısını bir buçuk katına artırmış olacağız. 4 bin 180 araçlık otoparkı olacak, sığınakları olacak, 610 kişilik de konferans salonu. Tabii 610 kişilik konferans salonu bu büyüklükteki bir esere az. Dolayısıyla en az 1000 kişilik bir konferans salonunun burada olması lazım. O konuda görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Yani burada seminerler olabilir. Uygulayıcıların, akademisyenlerin geldiği konferanslar olabilir. O konuda da çalışmamızı sürdüreceğiz."

Yargı personeli için konut projeleri devam ediyor

Adalet Bakanı Tunç, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi inşaatının da bitmek üzere olduğunu, geçici kabulünün yapıldığını bildirdi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin, başkentin çevre illerine de hizmet verdiğine işaret eden Tunç, 91 bin 765 metrekare kapalı alana sahip olacağını, 447 hakim ve Cumhuriyet savcısının burada görev alabileceğini ifade etti.

Bakan Tunç, Yargıtayın Ahlatlıbel'deki yeni yerleşkesine taşınmasının ardından tarihi Yargıtay binasında çalışmalara başlanıldığını anımsatarak, "Restorasyonunu tamamladık. Orası da adalet hizmetleri için bakanlığımızın ilgili birimleri için yakında hizmete açılmış olacak." bilgisini verdi.

Vatandaşların kamu hizmetlerini daha kaliteli alabilmesi adına 2002'den bugüne büyük bir dönüşüm yaşandığını dile getiren Tunç, adliye binalarının da buna dahil olduğunu söyledi.

"Adliyenin vakarına yakışır binalar yapılırken içindeki teknolojik imkanlar da önemli." ifadelerini kullanan Tunç, yargıda dijital teknolojilerinin kullanılmasıyla da adalete erişimin kolaylaştırıldığını bildirdi.

Fiziki imkanların yanı sıra "insan kalitesine" de önem verdiklerine dikkati çeken Tunç, "Yargıda asıl önemli olan kürsüde görev yapacak olan hakim ve savcılarımız, yargı personelimizin nitelik ve nicelik anlamında daha üst noktaya taşınması. Bu konudaki gayretlerimizi de sürdürüyoruz." diye konuştu.

Vatandaşların yargıya güvenini artırmak, adalete güveni daha üst noktalara taşımak adına bugüne kadar yapılan çalışmalara yenilerini ilave edeceklerini belirten Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki hedefler doğrultusunda "yargı hizmetlerinin kalitesini, adalete güveni daha da artırmanın gayreti içerisinde" olacaklarını kaydetti.

Bakan Tunç, ülke genelinde 68 adalet binası projesinin bulunduğunu, bunlardan 37'sinin etüt proje kapsamında, 31'inin de inşaat aşamasında olduğunu dile getirdi.

Yapımına devam edilen adli tıp binalarının bulunduğunu, ayrıca yargı personeli için konut projelerinin devam ettiğini aktaran Tunç, "Şu anda 3'ü inşaat aşamasında, 4'ü etüt proje aşamasında 121 mahalde de de 3 bin 534 adliye personelimiz için, yargı mensuplarımız için konut projemiz var. 880 tanesinin de inşaatı devam ediyor." bilgisini verdi.

Yılmaz Tunç, "Topyekun teşkilatımızın güçlenmesi ve milletimizin yargı hizmetlerinden memnuniyetini artırmak en önemli hedefimiz." dedi.