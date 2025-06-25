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Dünya
AA 25.06.2025 15:25

NATO zirve bildirisi yayımlandı: 2026 NATO Zirvesi Türkiye'de yapılacak

NATO zirve bildirisinde, 2026 NATO Zirvesi'nin Türkiye'de olacağı duyuruldu.

NATO zirve bildirisi yayımlandı: 2026 NATO Zirvesi Türkiye'de yapılacak

Yayımlanan zirve bildirisine göre, 32 ülkenin lideri, kolektif savunma taahhüt eden NATO'nun 5. maddesine bağlılığını yineledi.

Bildiride, 2026 NATO Zirvesi'nin Türkiye'de olacağı duyuruldu.

Zirve bildirisinde, "Başta Rusya'nın Avrupa-Atlantik güvenliğine yönelik uzun vadeli tehdidi ve süregelen terörizm tehdidi olmak üzere derin güvenlik tehditleri ve zorlukları karşısında birleşen müttefikler, Washington Antlaşmasının 3. maddesi uyarınca bireysel ve kolektif yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere 2035 yılına kadar yıllık GSYH'nin yüzde 5'ini temel savunma gereksinimlerinin yanı sıra savunma ve güvenlikle ilgili harcamalara yatırmayı taahhüt etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Yüzde 5'lik harcama hedefinin iki temel savunma yatırımını içereceği belirtilen bildiride, müttefiklerin GSYH'nin en az yüzde 3,5'ini "temel savunma gereksinimleri ve NATO "yetenek hedeflerini" karşılamak için ayırma taahhüdünde bulunduğu kaydedildi.

Bildiride ayrıca, geri kalan yüzde 1,5'lik harcamanın da "kritik altyapıyı korumak, sivil hazırlık ve dayanıklılık sağlamak ile savunma sanayi tabanını güçlendirmek" gibi yatırımlara ayrılması konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

Harcamaların 2029'da gözden geçirileceği kaydedilen bildiride, Ukrayna'ya destek sağlamaya yönelik taahhüt yinelenerek müttefiklerin savunma harcamaları hesaplanırken Ukrayna'nın savunmasına yönelik katkıların da denkleme dahil edileceği aktarıldı.

Bildiride, transatlantik savunma sanayi iş birliğini hızla genişletme kararlılığı vurgulanarak, "Aramızdaki savunma ticaret engellerini ortadan kaldırmak için çalışacağız, ortaklıklarımızı savunma sanayi iş birliğini teşvik etmek için kullanacağız." ifadesine yer verildi.

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