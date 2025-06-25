"ABD 'küresel megafon' hakimiyetini kaybediyor, Türkiye etki alanını genişletiyor"

Amerikan New York Times gazetesinde yayımlanan “ABD’nin rakipleri küresel megafonu ele geçiriyor” başlıklı yazıda, ABD'yi dünyaya pazarlayan küresel nüfuzun ve bilgi altyapısının ortadan kalkmaya başladığı ifade edildi.

Çin ve Rusya ile birlikte ABD'nin diğer rakiplerinin, Amerikalıların terk ettiği iletişim alanını ele geçirmek için harekete geçtiği belirtilen yazıda, Türkiye’nin küresel çapta yürüttüğü iletişim çalışmalarına ve TRT’nin uluslararası yayıncılık faaliyetlerine dikkat çekildi.

"TRT etki alanını genişletiyor"

New York Times’taki yazıda, “Türkiye'nin ulusal kamu yayıncısı TRT, düzinelerce dilde online haber yayımlıyor ve bu bahar Somali'de bir yayın kanalı açtı. Türkiye'nin İletişim Başkanı Fahrettin Altun geçen ay yaptığı açıklamada, yayın kuruluşunun 'küresel medya düzenine alternatif bir ses olarak' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna katkıda bulunduğunu söyledi ve TRT'nin ‘etki alanını’ genişletmeye yardımcı olma sözü verdi.” denildi.