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Dünya
AA 25.06.2025 13:39

İran Meclisi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'yla iş birliğini askıya alan yasa tasarısını kabul etti

İran Meclisi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliğini askıya alan yasa tasarısını kabul etti.

İran Meclisi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'yla iş birliğini askıya alan yasa tasarısını kabul etti
[Fotograf: AA]

Devlet televizyonuna göre, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, söz konusu tasarının kabul edilmesinin ardından açıklamada bulundu.

Kalibaf, "İran Atom Enerjisi Kurumu, nükleer tesislerimizin güvenliği tam olarak sağlanana kadar, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile iş birliğini askıya alıyor." dedi.

İranlı yetkili, ülkesinin barışçıl nükleer faaliyetlerinin daha hızlı bir şekilde ilerleyeceğini kaydetti.

İran Meclis Başkanı Kalibaf, 23 Haziran günü yaptığı açıklamada, "İran'ın UAEA ile iş birliğini, profesyonel bir tutuma dair somut güvenceler alana dek, durdurmayı öngören bir tasarıyı Meclis'te yasalaştırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Yasa tasarısının yürürlüğe girmesi için İran Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin onayı gerekiyor.

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