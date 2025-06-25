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Dünya
AA 25.06.2025 11:28

Gazze hükümeti: Açlıkla boğuşan Filistinliler, İsrail keskin nişancılarının hedefi oluyor

Gazze Şeridi’ndeki hükümetin medya ofisi, İsrail ordusunun ABD-İsrail destekli yardım merkezlerinden yiyecek almaya çalışan Filistinlilere kasıtlı olarak gerçek mermilerle ateş açtığını belirtti.

Gazze hükümeti: Açlıkla boğuşan Filistinliler, İsrail keskin nişancılarının hedefi oluyor

Hükümet Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, son günlerde açlıktan ölme noktasına gelen sivillerin “ölüm tuzakları” olarak nitelendirilen yardım alanlarında hedef alındığını hatırlattı.


Sevabite, “Hastanelere ulaşan yaralanmalar, baş, göğüs ve üst uzuvlar gibi hayati bölgelerde yoğunlaşıyor. Bu da keskin nişancıların gerçek mühimmatla kasıtlı atış yaptığını açıkça ortaya koyuyor.” dedi.

Sağlık ekiplerinin yaralılar arasında çok sayıda uzuv kaybı ve ciddi doku hasarı tespit ettiğine dikkati çeken Sevabite, İsrail ordusunun patlayıcı etkili mühimmatlar ile uluslararası anlaşmalarca yasaklanmış mermiler kullandığını söyledi.

Sevabite, “Yaralanmaların çoğu doğrudan hedef alınmış. Kurbanların büyük bölümü, yardım dağıtım alanlarından kaçmaya çalışırken vuruldu. Bu da hedeflemenin rastlantı değil, kasıtlı olduğunu gösteriyor.” diye konuştu.

İsrail, 27 Mayıs’ta Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşlarının onayı dışında, ABD ve İsrail tarafından desteklenen ancak BM tarafından reddedilen sözde "Gazze İnsani Yardım Vakfı" aracılığıyla sınırlı yardım dağıtımına başlamıştı.

Gazze hükümeti medya ofisi, 24 Haziran'da yaptığı açıklamada, bu mekanizmanın devreye girmesinden bu yana söz konusu yardım dağıtım alanlarında en az 516 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 799 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

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