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Dünya
AA 25.06.2025 11:26

Kanada'da hava yolu şirketi ile Müslüman kadın arasında başörtüsü gerginliği

Kanada'daki Flair hava yolu şirketi çalışanının, Müslüman bir kadının başörtüsünü çıkarmasını talep etmesi tepkiye yol açtı.

Kanada'da hava yolu şirketi ile Müslüman kadın arasında başörtüsü gerginliği

Afsara Raidah, annesinin yaşadıklarına ilişkin yaptığı açıklamada, hava yolu şirketinden bir çalışanın, annesinin pasaportundaki fotoğrafın, başörtüsü takmaya başlamasından önce çekildiği gerekçesiyle başörtüsünü çıkarmasını talep ettiğini aktardı.

Raidah, annesinin fotoğraftaki gibi yüzünün tamamen göründüğünü vurgulayarak, babasının olaya itiraz etmesinin ardından firma çalışanının, "O zaman pasaport fotoğrafınızı güncellemeliydiniz." dediği öne sürüldü.

Facebook hesabından yaptığı paylaşımda da Raidah, "Flair Havayolları, bugün annemin haklarını ihlal ettiniz ve Toronto Pearson Havalimanında onu küçük düşürdünüz. Sessiz kalmayacağız." ifadelerini kullandı.

Raidah, annesinin yaşadığı olayın Müslüman karşıtlığı (İslamofobi) olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu, annemin din özgürlüğü ve temel insan haklarının ihlaliydi. Bu olay, çeşitlilik, kapsayıcılık ve saygıya değer verdiğini söyleyen Kanada'da yaşandı."

Hava yolu şirketinden "özür" açıklaması

Flair Havayollarından yapılan açıklamada, olay esnasında oradaki çalışanın, yer hizmetleri ortağı AGI'nin personeli olduğu belirtildi.

Açıklamada, AGI'nin özür dilediği ve söz konusu çalışanın idari izne çıkarıldığı aktarıldı.

Hava yolu şirketinin Üst Düzey Yöneticisi Maciej Wilk de "tüm ortaklardan aynı saygı, profesyonellik ve ayrımcılık yapmayan standartlara uymasının beklendiğini" vurguladı.

Öte yandan, Kanada Müslümanları Ulusal Konseyinden (NCCM) yapılan açıklamada, olay nedeniyle duyulan endişe ifade edilerek, avukatların harekete geçtiği ve Kanada'da havalimanları ve hava yolu şirketlerinde Müslüman karşıtlığının yeri olmadığı kaydedildi.

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