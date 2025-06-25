Gazze'deki çatışmalarda 7 işgalci İsrail askeri öldürüldü

Ordudan yapılan açıklamaya göre, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bir Filistinli direnişçi, İsrail askerlerinin içinde bulunduğu zırhlı araca bomba yerleştirdi.

Patlamada zırhlı aracın alev aldığı ve içerisindeki 7 askerin öldüğü kaydedildi. Yine Han Yunus'ta birisi ağır olmak üzere 2 İsrail askerinin de roket atışıyla yaralandığı aktarıldı.

Kara saldırıların başladığı 27 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 434 oldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 56 bin 77 Filistinli hayatını kaybetti, 131 bin 848 kişi de yaralandı.