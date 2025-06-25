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Dünya
AA 25.06.2025 09:39

Pentagon raporu: ABD, İran'ın nükleer programını yok edemedi

ABD’de hazırlanan bir istihbarat değerlendirmesine göre, ABD'nin hafta sonu İran'ın üç nükleer tesisine düzenlediği hava saldırılarının, İran'ın nükleer programının temel yapısını yok etmediği, muhtemelen sadece aylarca geriye attığı belirtildi.

Pentagon raporu: ABD, İran'ın nükleer programını yok edemedi

Konudan bilgisi olan üç kaynak, CNN’e, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine saldırıları konusunda hazırlanan erken bir ABD istihbarat değerlendirmesi hakkında bilgi verdi.

Pentagon'un istihbarat kolu Savunma İstihbarat Ajansı tarafından yapılan değerlendirmeye göre, ABD’nin gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili erken bulguların, İran'ın nükleer tesislerinin ana bileşenlerini yok etmediği, sadece işlevini aylarca ötelediği belirtildi.

Kaynaklar, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun yok edilmediğini ve santrifüjlerin büyük ölçüde "sağlam" olduğunu belirterek, "Dolayısıyla istihbarat değerlendirmesi, ABD'nin bunları en fazla birkaç ay geriye götürdüğü yönünde.” ifadesini kullandı.

NYT'nin uydu görüntüleri, ABD saldırılarında Fordo nükleer tesisindeki hasarı gözler önüne serdi
NYT'nin uydu görüntüleri, ABD saldırılarında Fordo nükleer tesisindeki hasarı gözler önüne serdi

"En fazla 6 ay gecikti"

Beş sayfa olduğu belirtilen ön değerlendirme raporu konusunda New York Times’a konuşan kaynaklar, ABD’li yetkililerin iddia ettiği şekilde İran’ın nükleer tesislerinin yerle bir olmadığını, nükleer çalışmaları en fazla 6 ay geciktirebileceğini kaydetti.

Raporda ayrıca ABD’nin saldırılarından önce İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun büyük bir kısmını daha korunaklı gizli nükleer tesislere taşımış olabileceği ifade edildi.

Söz konusu istihbarat değerlendirmesinin erken bulgular üzerine yapıldığı, yeni bilgiler geldikçe değişebileceği de not edildi.

ABD Başkanı Trump'tan CNN ve New York Times'a tepki
ABD Başkanı Trump'tan CNN ve New York Times'a tepki

Öte yandan, Beyaz Saray'dan CNN’e yapılan açıklamada, değerlendirmenin varlığını kabul etmekle birlikte buna katılmadıkları belirtildi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, söz konusu değerlendirmenin "tamamen yanlış" olduğunu ve bunun sızdırılmasının "Başkan Trump'ı küçük düşürmeyi" amaçladığını savundu.

Leavitt, "Herkes, hedeflerine mükemmel bir şekilde atılan 14 tane 13 tonluk bombanın ne yapacağını bilir, tamamen yok etmek." ifadelerini paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Haziran'da ABD B-2 uçaklarının İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuş, saldırıların İran'ın nükleer zenginleştirme tesislerini "tamamen ve bütünüyle yok ettiğini" öne sürmüştü.

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