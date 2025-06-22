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Dünya
AA 22.06.2025 21:05

NYT'nin uydu görüntüleri, ABD saldırılarında Fordo nükleer tesisindeki hasarı gözler önüne serdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'da bulunan Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislere yönelik saldırı düzenlediklerini açıklamasının ardından New York Times'ın (NYT) edindiği uydu görüntüleri, Fordo nükleer tesisinin aldığı hasarı ortaya çıkardı.

NYT'nin uydu görüntüleri, ABD saldırılarında Fordo nükleer tesisindeki hasarı gözler önüne serdi

NYT, ABD'nin saldırısına uğrayan İran'ın Kum kentindeki Fordo nükleer tesisinin son halini uydu görüntüleri üzerinden inceledi.

Fordo tesisinin çekilen yeni uydu görüntüleri, potansiyel saldırı bölgelerinin yakınında, zeminin görünümünde belirgin değişiklikler ve gri toz olduğunu gösteriyor.

Aynı görüntülerde, tesisin "destek binası" olarak adlandırılan beyaz renkli ve dışarıda bulunan binasının saldırıda herhangi bir hasar almadığı ve sığınak delici bombanın giriş yerleri görülüyor.

NYT'ye konuşan ve ismini vermek istemeyen ABD'li yetkili, altı Amerikan savaş uçağının Fordo nükleer tesisine her biri yaklaşık 14 ton ağırlığındaki, bir düzine sığınak delici bomba attığını belirtti.

Başka bir ABD'li üst düzey yetkili ise Fordo tesisine yönelik ABD saldırısının tesisi yok etmediğini ancak "ciddi şekilde hasar verdiğini" aktardı.

Natanz'daki yer üstü tesislerin İsrail'in saldırılarının ilk gününde zarar gördüğü biliniyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), tesisin elektrik altyapısının saldırılarda yok edildiğini ve güç kaybının tesisteki santrifüjlere de hasar vermiş olabileceğini belirtmişti.

Yetkili, ABD denizaltılarının, Natanz ve İsfahan tesislerine 30 seyir füzesi ateşlediğini belirtirken, B-2 bombardıman uçaklarıyla Natanz tesisine iki adet sığınak delici bomba atıldığını ifade etti.

Diğer yandan bomba üretmeye yakın derecede zenginleştirilmiş nükleer yakıtın, İsfahan yakınlarındaki bir komplekste depolandığı tahmin ediliyor.

Bu tesisin yok edilmesi durumunda İran'ın nükleer programının yıllarca ertelenebileceği düşünülüyor.

Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

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