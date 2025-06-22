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Dünya
AA 22.06.2025 21:03

İsrail Genelkurmay Başkanı, İran'a saldırıları planlarken ABD ile koordinasyonda olduklarını söyledi

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İran'a yönelik saldırıların aylar süren uzun planlama sürecinde ABD'li askeri yetkililerle sürekli temas halinde olduklarını söyledi.

İsrail Genelkurmay Başkanı, İran'a saldırıları planlarken ABD ile koordinasyonda olduklarını söyledi

Zamir yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını ve ABD'nin nükleer tesislere düzenlediği saldırılara ilişkin durum değerlendirmesi yaptı.

İran'a yönelik saldırıların 10'uncu gününde ordu komutanlarıyla bir durum değerlendirme toplantısı gerçekleştiren Zamir, şu ana kadar İran'ın nükleer programına zarar vermek de dahil birçok hedefe ulaştıklarını iddia etti.

Zamir, ABD'nin Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlemesinin ardından İran'a yönelik saldırıların "dönüm noktasına ulaştığını" ileri sürerek iki devletin orduları arasındaki koordinasyonun İsrail için stratejik olduğunu belirtti.

Saldırıların aylar süren planlama sürecinde, özellikle de geçen hafta boyunca, ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ile yakın temas halinde olduğunu söyleyen Zamir, Caine ve ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Michael Erik Kurilla ile bugün bir görüşme daha yaptığını duyurdu.

Zamir, hedeflerin henüz tamamlanmadığı ve İran'a yönelik saldırıların hızlanarak devam edeceği tehdidinde bulundu.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

ABD, 22 Haziran'da İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine hava saldırıları düzenledi.

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