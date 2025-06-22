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Dünya
AA 22.06.2025 20:15

ABD'nin İran'a saldırısı sonrası kapatılan İsrail hava sahası tekrar uçuşlara açıldı

ABD'nin İran'daki 3 nükleer tesise saldırı düzenlemesinin ardından geçici olarak kapatılan İsrail hava sahası tekrar uçuşlara açıldı.

ABD'nin İran'a saldırısı sonrası kapatılan İsrail hava sahası tekrar uçuşlara açıldı

Haaretz gazetesinin haberine göre, ABD'nin İran'a yönelik saldırısının ardından tedbir amaçlı kapalı tutulan İsrail hava sahası bugün öğleden sonra yeniden açıldı.

İsrail Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, geçici olarak kapatılan hava sahasının yerel saatle 14.00'te yeninden açıldığı bildirildi.

Hava sahasının yeniden açılmasıyla birlikte, yurt dışındaki İsraillilerin ülkeye dönüşü için yürütülen operasyonun devam edeceğini kaydedildi.

Tel Aviv yönetimi, 13 Haziran'dan sonra yurt dışında kalan İsraillileri geri getirmesi yalnızca yerel hava yolu şirketlerine kısıtlı uçuş izni veriyor.

İran'a saldırılar nedeniyle yurt dışında kalan 70 bin İsraillinin döndüğü aktarılıyor

İsrail'de yayımlanan ekonomi gazetesi Globes, İran'a saldırılar sonrası iptal edilen uçuşlar nedeniyle yurt dışında kalan 70 bin İsraillinin son bir haftada ülkeye geri döndüğünü yazdı.

Yaklaşık 40 bin İsraillinin Ürdün ve Mısır'a uçtuktan sonra kara yoluyla ülkeye girdikleri, çoğunluğu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi üzerinden olmak üzere 6 bin 500 İsraillinin ise gemilerle geldiği kaydedildi.

Yerel hava yolu şirketlerinin düzenlediği seferlerle şu ana kadar 25 bin İsraillinin ülkeye döndüğü belirtildi. Ancak hâlâ on binlerce İsraillinin yurt dışından dönmek için beklediği aktarıldı.

Ülke basını, İsrail'in 13 Haziran'da İran'a başlattığı geniş çaplı saldırıların ardından uçuşların iptal edilmesiyle yaklaşık 100 bin İsraillinin yurt dışında kaldığını yazmıştı.

Yurt dışında kalan İsraillilerin ülkeye dönmesi için tahsis edilen uçakların, İsrail'den ayrılmak isteyen vatandaşlarca kullanılmasına müsaade edilmemesi talimatı verildiği de bildirilmişti.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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