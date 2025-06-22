Açık 21.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.06.2025 19:08

İşgalci İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde bir evi yerle bir etti

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye iline bağlı Ayterun beldesinde bir evi patlayıcılarla havaya uçurdu.

İşgalci İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde bir evi yerle bir etti

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun gerçekleştirdiği patlamaya ilişkin bilgi verildi.

Ayterun beldesinin İsrail işgali altındaki Cebel el-Bat bölgesinde konuşlu askerlerin mevzilerine yakın bir noktada bulunan ev, patlayıcılarla havaya uçuruldu.

Patlatama sonucu tamamen yıkılan evin boş olup olmadığı ya da olayda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin ise resmi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın sınır hattındaki yerleşimlerde gerçekleştirdiği bu tür saldırılar, bölgede gerilimin daha da artmasına neden oluyor.

İsrail İHA'ları Beyrut'ta alçak uçuş yaptı

Öte yandan, İsrail ordusuna ait insansız hava araçları (İHA) başkent Beyrut ve Dahiye bölgesi ile ülkenin güneyindeki birçok noktada alçak uçuş gerçekleştirdi.

İsrail savaş uçakları, gün içinde Lübnan'ın güneyindeki Cezzin bölgesinde yer alan Tumat Niha Tepeleri'ne hava saldırısı düzenlemişti.

Saldırıda, aralarında Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen El-Menar televizyonunun da bulunduğu bazı televizyon kanalları ile cep telefonu operatörleri tarafından yayın ve iletişim noktası olarak kullanılan bir verici binası hedef alınmıştı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.​​​​​​​

ETİKETLER
İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
İsrail'in İran'a saldırılarında 3 asker öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:40
Şam'da kilisede meydana gelen patlamada 13 kişi hayatını kaybetti
20:30
İspanya, savunma harcamalarında esneklik için NATO ile anlaştıklarını açıkladı
20:34
Bakan Tunç: Şiddet çağrısı içeren bir kara propaganda yapılması kabul edilemez
20:16
ABD'nin İran'a saldırısı sonrası kapatılan İsrail hava sahası tekrar uçuşlara açıldı
20:15
ABD'den Lübnan'daki personel ile ailelerine ülkeden ayrılmaları talimatı
20:36
Bakan Fidan: İstanbul Bildirisi’yle İslam dünyasının sesini tüm dünyaya duyurduk
Soykırımcı İsrail Gazze'de çocukları yaktı
Soykırımcı İsrail Gazze'de çocukları yaktı
FOTO FOKUS
İzmir sokakları çöp kokuyor
İzmir sokakları çöp kokuyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ