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Dünya
AA 22.06.2025 18:17

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen gazeteciler Roma'da anıldı

İtalya'nın başkenti Roma'da bir grup basın mensubu, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen gazetecileri andı.

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen gazeteciler Roma'da anıldı
[Fotograf: AA]

"Gazze için Enformasyon Çalışanları" isimli grup üyesi basın mensupları, başkentteki Porta San Giovanni Meydanı'nda, Gazze'de İsrail saldırılarında hayatını kaybeden aralarında kameramanların, foto muhabirlerinin, gazetecilerin olduğu 226 basın emekçisi için anma töreni düzenledi.

Ağızlarını bantla kapatan ve öldürülen gazetecilerin fotoğraflarını taşıyan göstericiler, tek tek gazetecilerin kimliklerini, çalışmalarını ve hangi saldırıda hayatlarını kaybettiğini aktardı.

Eylemciler, öldürülen gazetecilerin isimlerinin yazılı olduğu uzun bir liste açtı.

Gösteride yapılan konuşmalarda da İsrail'in, bölgenin "tek demokrasisi" olarak gösterildiği, buna karşın uluslararası basının bilgiye erişimini engellediği ve ayrıca Filistinli gazetecileri aileleriyle hedef aldığı belirtildi.

Üzerinde "Basın (Press)" yazan sahadaki basın emekçilerinin hedef alınmaması, aksine korunması gerektiği vurgulanan gösteride, Gazze'de yaşananların, İsrail saldırılarında ölen 200'ü aşkın gazeteci sayesinde öğrenildiği belirtildi.

Anma gösterisinde ayrıca, İsrail'in uluslararası hukuka uyması ve saldırıları durdurması, Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarının yardım faaliyetlerine izin verilmesi ve devam eden soykırımın engellenmesi için İtalya ve Avrupa Birliği'nin (AB) çaba göstermesi çağrılarında bulunuldu.

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