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Gündem
TRT Haber-AA 25.06.2025 15:02

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lahey'de dipomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı kapsamında ikili temaslarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lahey'de dipomasi trafiği
[Fotograf: AA]

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlendi. Zirveye 32 üye ülke ve ortak ülkelerin devlet ve hükümet başkanları katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderler zirvesinin 2. gün ortak oturumunun ardından ikili temaslarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lahey'de dipomasi trafiği

Erdoğan, İngiltere Başbakanı'nı kabul etti

Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi. Kabulde Türkiye ile İngiltere ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye ile İngiltere arasındaki ticaret hacmini 30 milyar dolar seviyesine çıkartma hedefiyle ilişkileri geliştirmeye devam edeceklerini, savunma sanayii başta olmak üzere her alanda iş birliğini artırmak için çalıştıklarını ifade etti.

Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasında adil ve kalıcı barışın sağlanması için girişimlerine devam edeceğini, İran ve İsrail’in sağlanan ateşkese uymalarını temenni ettiğini, bu gerilimin Gazze’de felaket boyutuna ulaşan insani krizi unutturmasına izin verilemeyeceğini, Netanyahu hükümetinin Filistin’deki hukuk ihlallerinin kabul edilemeyeceğini, Türkiye’nin önceliğinin Gazze’de kalıcı ateşkesin tesisi ve engelsiz insani yardım erişimi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğini koruyarak istikrara kavuşmasını desteklemeyi sürdüreceğini, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarının kendi güvenliklerini de tehlikeye atacağını, sosyal ve ekonomik refah artışının Suriye’ye mültecilerin geniş çaplı geri dönüşlerini sağlayacağını ifade etti.

Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lahey'de dipomasi trafiği

Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temasları kapsamında Almanya Başbakanı Merz ile zirvenin yapıldığı World Forum'da basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan da eşlik etti.

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