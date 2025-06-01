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TRT Haber-AA 01.06.2025 17:01

İstanbul'da yapılacak barış görüşmesi yarın saat 13.00'te

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki görüşmelerin yarın saat 13.00’te Çırağan Sarayı’nda yapılmasının planlandığını duyurdu.

İstanbul'da yapılacak barış görüşmesi yarın saat 13.00'te

Barışın adresi yine Türkiye olacak. Rusya ve Ukrayna heyetleri bir kez daha İstanbul'da bir araya gelecek.

Rusya ve Ukrayna heyetleri ilk toplantısını 16 Mayıs'ta yapmıştı. Müzakerenin sonucunda biner kişilik esir takası kararı alındı. Görüşmelerin sürmesi konusunda mutabık kalındı. İşte o müzakerelere, yarın saat 13.00'te İstanbul'daki Çırağan Sarayı'nda devam edilecek.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya yeni tur müzakereleri 2 Haziran'da İstanbul’da gerçekleştirmeyi teklif ettiklerini belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy'nin heyete başkanlık edeceğini ifade etmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de yapılacak görüşme öncesi ekibiyle toplantı yaptı. Ukrayna heyetine Rüstem Umerov'un başkanlık yapacağını açıkladı.

Zelenskiy: Ukrayna, İstanbul'daki görüşmeye katılacak
Zelenskiy: Ukrayna, İstanbul'daki görüşmeye katılacak

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tam ve koşulsuz bir ateşkes talep ettiklerini belirtti. Kilit meselelerin liderler tarafından çözüme kavuşturulabileceğini vurguladı.

Tarafların İstanbul'daki ikinci görüşmesinde ateşkes konusunun ele alınması bekleniyor.

3 yıldır devam eden savaşta, barış umudu sürüyor.  

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