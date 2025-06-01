Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği mayısta da yoğun geçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mayıs ayındaki diplomasi trafiği yine yoğundu.

Yaklaşık 3,5 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna savaşının kalıcı ateşkesle sona erdirilmesi için adeta mekik dokudu Erdoğan.

Bu kapsamda ABD'li mevkidaşı Trump, Rusya lideri Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İtalya Başbakanı Meloni ile peş peşe görüşmeler gerçekleştirdi.

Telefonda konuştuğu bir diğer lider olan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi Ankara'da da ağırladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Rutte ile Rusya-Ukrayna savaşını görüştü.

Erdoğan, Suriye CumhurbaşkanıŞara'yı İstanbul'da ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin yeniden istikrara kavuşması ve kalkınması için de devredeydi. ABD Başkanı Trump, Erdoğan ile 5 Mayıs'ta yaptığı telefon görüşmesini anımsatarak Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararını açıkladı. Ardından tarihi nitelikteki 4'lü zirve düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın Riyad'daki buluşmasına telefonla katıldı. Şara ile 24 Mayıs'ta da İstanbul'da bir araya geldi.

Erdoğan'ın barış diplomasisi Pakistan-Hindistan geriliminde de kendisini gösterdi.

Cumhurbaşkanı, Pakistan Başbakanı Şerif ile Mayıs ayında sık sık temas halindeydi. Telefonla konuşarak hem Türkiye'nin desteğini iletti, hem de bölgede tansiyonun düşürülmesini istedi. Sonrasında Şerif'i İstanbul'da ağırladı, onunla Azerbaycan'da 3'lü formattaki zirvede de buluştu.

KKTC, Arnavutluk, Macaristan ve Azerbaycan'a ziyaretler gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte İspanya Başbakanı Shancez'i İstanbul'da, Irak Başbakanı Sudani'yi Ankara'da kabul etti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ve Arnavutluk Başbakanı Rama ile telefonda görüştü. Ayrıca 4 ülkeye ziyarette bulundu.

3 Mayıs'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeydi. 16 Mayıs'ta Avrupa Siyasi Topluluğu 6'ncı Zirvesi için Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gitti. Burada Almanya Başbakanı Merz ile ilk kez bir araya geldi.

Erdoğan'ın ziyaret ettiği bir diğer ülke Macaristan'dı. Budapeşte'de Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesine katıldı. Macaristan Başbakanı Orban ile bir görüştü. Mayıs ayında Azerbaycan'ın Laçın şehrine de gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şerif ile görüş alışverişinde bulundu.