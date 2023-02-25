İstanbul Bahçelievler'de, depreme dayanıksız yapılarda başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verildi. Belediye ekipleri 5 noktaya kentsel dönüşüm ofisleri kurdu, amaç ise vatandaşın kafasındaki soru işaretlerini gidermek.

Kentsel Dönüşüm Müdürü Alper Nevruz, ofisleri plan notlarını ve vatandaşların haklarını anlatmak için kurduklarını söyledi.

"Vatandaşlarımızın kendi binalarının durumlarının ne olduğunu, yeni plana göre ya da eski yapılış tarihi itibarıyla haklarının neler olduğunu bilgisini veriyoruz. Yıkılıp yapıldığında yeni yapısının nasıl bir metrekareye sahip olacağını, bunların ne kadarlık alanda olacağını dair bilgiler veriyoruz."

"Kira desteği veriliyor"

Belediyelerin kentsel dönüşüm müdürlükleri ile yürüttüğü projeler vatandaşa avantaj sağlıyor. Nevruz, konuyla ilgili şunları anlattı:

"Binalarının kentsel dönüşüm yanında yıkıp yeniden yapmak istediklerinde kira yardımı, kredi desteği, ikinci riskli yapılarda 18 aya kadar kira yardımı, bunları kredi desteği ve yıkılan binasının diyelim bin metrekare bir yapısı yıkılıyorsa, bunun bin beş yüz metrekareye kadar olan kısmı için harç, tapu harcı, noter harcı gibi harç ve ücretlerden muafiyet sağlanıyor."

"Ekstra para ödemesine gerek kalmadı"

Şirinevler Mahallesi'nde yapılan kentsel dönüşüm de vatandaşlara sağlanan avantajlı projelere örnek niteliğinde. Mahalledeki 13 blok kentsel dönüşüme girdi. Yerine 10 blok yapılıyor. Üstelik vatandaşların ekstra para ödemesine de gerek kalmadı.

Nevruz, "Kentsel dönüşümdeki getirdiğimiz plan notları sayesinde on kata kadar yapılaştılar ve daha önceden müteahhitlere ödemesi gereken miktarlarda ciddi oranlarda azalma oldu. Hatta bazı bloklarda 70 ila 120 bin lira tutarında müteahhitler tarafından maliklere ödemeler yapıldı" bilgisini verdi.

Beykoz'un Tokatköy Mahallesi'nde kentsel dönüşüm

Yapılan tespitlerin ardından İstanbul'da kentsel dönüşüme başlanan noktalardan biri de Beykoz ilçesinin Tokatköy Mahallesi'ydi. 2016'da başlayan dönüşüm süreci, çeşitli engellemelerle karşılaştı.

Mahalle sakinlerinin yüzde 84'ü evlerini TOKİ'ye emanet etmeyi kabul ediyor ve 'kentsel dönüşüme evet' diyor. Mahalle sakinlerinin yüzde 16'sı ise evlerini vermek istemiyor. Bu da dönüşüm sürecini yer yer sekteye uğratıyor.

Tokatköy Mahallesi Muhtarı Galip Bekaroğlu, konuyla ilgili "Muhalefet partileri, ilçe başkanları, milletvekilleri, parti başkanları herkesi bu konuya soktular. İş günden güne sertleşti, konu medyaya döküldü. Bu olumsuzluklara karşı artık evlerde zorla da olsa boşaltıldı" dedi.

TOKİ, Tokatköy'deki çalışmalarını sürdürüyor. Dükkanları ve otoparkı bulunan 5 katlı konutlar imar sürecinde. Hedef, 77 bloktan oluşan 823 dairenin hızla sahiplerine teslim edilmesi.

Esenler'de dev bir kentsel dönüşüm başlatıldı

İç içe ve eski evler, dar sokaklar... Olası depremde riskli bölgelerden olan İstanbul'un Esenler ilçesinde önlemler alındı, dev bir kentsel dönüşüm başladı.

İlçede imara açık olmayan bölgelerdeki evler için yıkım kararı verildi. 60 bin konutluk Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesinin ilk etabı tamamlandı. Hak sahipleri, evlerine yerleşmeye başladı.

Projede yatay mimari ön planda. Zemin artı 5 kat ilkesiyle hareket edildi. Yeşil doku ve ağaç varlığı korundu. Hak sahipleri için sosyal ve ferah bir yaşam alanı oluşturuldu.

Projenin ikinci etabı için hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Hak sahipleri, evlerine kavuşacağı günü bekliyor

Dönüştürülmek üzere yıkılan evlerin olduğu bölgeye okul, kreş gibi sosyal donatı alanları yapılacak. Yepyeni bir yaşam koridoru oluşturulacak.

Haber: Aslıhan Karslı, Rasih Turanoğlu

Kamera: Samet Gençtürk, Kadir Önalp, Muratcan Reyhan