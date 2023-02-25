Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi 17:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakan Koca: Depremde yaralanan ve çalışma yapan personel aşılanıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremlerde yaralananlar ile enkazda görev yapan personelin tetanos riskine karşı aşılandığını duyurdu.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Halk Sağlığı ekiplerimiz deprem esnasında yaralanan vatandaşları ve enkaz çalışmasında bulunan personelleri tetanos riskine karşı aşılıyor.
Türkiye’nin dört bir yanından görevlendirilen ekiplerimiz mahallelere, köylere ve personellerin bulunduğu alanlarda aşılama yapıyorlar" dedi.
Bakan Koca, aşılama çalışması yapılırken çekilen görüntüleri de paylaştı.
Etiketler: Fahrettin Koca Deprem
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