Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi 17:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
KKTC'den Türkiye'ye destek ziyareti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi.
11 ili etkileyen depremler sebebiyle Türkiye'ye taziye ve dayanışma ziyaretleri devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i Vahdettin Köşkü’nde ağırladı.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Etiketler: KKTC Recep Tayyip Erdoğan
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